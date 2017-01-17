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عرض كتاب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان بقاعة الشارقة يوم الخميس
January 17, 2017
جامعة الخرطوم
معهد الدراسات الافريقية والاسيوية
قاعة الشارقة
منتدى كتاب الشهر
يسرهم دعوتكم لحضور عرض كتاب
الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان
السودان ومياه النيل – النزاعات والمفاوضات والاتفاقيات ومستقبل علاقات دول الحوض
الزمان: الخميس 19 يناير 2017
الساعة الحادية عشر صباحاً
المكان: قاعة الشارقة الكبرى
شارع الجامعة
يبتدر النقاش: البروفيسور عطا البطحاني
الدكتور أحمد آدم
ويشارك في النقاش: الدكتور عمر الأمين
الدكتور سيف حمد
البروفيسور عابدين صالح
يرأس الجلسة: البروفيسور الأمين أبو منقة
والدعوة عامة.
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