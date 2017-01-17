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    • عرض كتاب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان بقاعة الشارقة يوم الخميس

    January 17, 2017  

    (حريات)

    جامعة الخرطوم

    معهد الدراسات الافريقية والاسيوية

    قاعة الشارقة

    منتدى كتاب الشهر

    يسرهم دعوتكم لحضور عرض كتاب

    الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان

    السودان ومياه النيل – النزاعات والمفاوضات والاتفاقيات ومستقبل علاقات دول الحوض

    الزمان: الخميس 19 يناير 2017

    الساعة الحادية عشر صباحاً

    المكان: قاعة الشارقة الكبرى

    شارع الجامعة

    يبتدر النقاش: البروفيسور عطا البطحاني

    الدكتور أحمد آدم

    ويشارك  في النقاش: الدكتور عمر الأمين

    الدكتور سيف حمد

    البروفيسور عابدين صالح

    يرأس الجلسة: البروفيسور الأمين أبو منقة

    والدعوة عامة.

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