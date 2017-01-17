احتفال شباب منظمة (نسوة) بعيد الاستقلال بلندن

(محمد علي ـ لندن)

شهدت مدينة لندن في أمسية الأحد الموافق الخامس عشر من شهر يناير 2017م احتفالاً بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد وتكريم ناشطتين في العمل الإنساني.

ونظمت مجموعة شباب “بيتنا” التابعة لمنظمة التجمع النسوي القومي السوداني بالمهجر “نسوة”، احتفالاً بهذا الحدث التاريخي الهام، شهد أكبر تجمع للشباب السودانيين اللاجئين الجدد وبمشاركة رمزية من الإخوة اللاجئين الإرتريين والإثيوبيين وشاب من أبناء جنوب السودان الشقيق. كان حضور الشباب كثيفاً وغاب عن الساحة حضور الجنس اللطيف نسبة لأن اليوم الذي يلي يوم الاحتفال يوم دراسي لأطفالهن، ولم يمنع هذا نخبة من ناشطات منظمة نسوة من الحضور وترتيب الضيافة وتشجيع الشباب على جهدهم الكبير في الاحتفال بذكرى وطنية هامة مثل عيد الاستقلال.

قبل بداية الحفل استمتع الحضور بتسجيلات لأناشيد وأغاني وطنية تتحدث عن الاستقلال قدمها ضابط الإيقاع المتميز.

بدأ الاحتفال الذي أشرف على تقديمه الشاعر الشاب مصعب بتلاوة من آي الذكر الحكيم، ثم تم تقديم كلمات من شباب المجموعة الشبابية “بيتنا”، أشادوا فيها بالجهود والمساعدات الإنسانية التي قدمتها لهم في فرنسا السيدة الفرنسية المكرمة التي يناديها الشباب باسم “ماما”، كذلك قدم كل من ممثل شباب إرتريا وإثيوبيا كلمة بنفس المعنى، وردّت عليهم السيدة الفرنسية بكلمة شكرت فيها الشباب والحضور على تكريمها، كما قدم الشاعر الشاب مصعب قصيدة حيا فيها جهود السيدة سهير شريف التي احتضنتهم بالرعاية والإهتمام والإرشاد والتوجيه وتوفير مقر لهم لممارسة نشاطاتهم في لندن هي ومنظمة نسوة الرائدة في العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي. ثم قدمت بعد ذلك الأستاذة سهير كلمة شكر للشباب والحضور، كما قدمت تعريفاً بمنظمة نسوة اللندنية ودورها في مساعدة السودانيين في المهجر.

بدأ الجزء الترفيهي من الاحتفال بالغناء الذي برع فيه الفنان المبدع محمد الطويل حيث استمتع الحضور بأدائه وتخلل الفاصل الترفيهي أغنيات من إرتريا وإثيوبيا. وانتهى الحفل وقد استمتع الجميع باللقاء الاجتماعي في ظل ذكرى عيد الاستقلال المجيد.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نحي جهود هؤلاء الشباب الذين نظموا هذا الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال ونشكرهم على حسن التنظيم والاهتمام بالمناسبات الوطنية كما نشيد بجهود شابات منظمة نسوة اللائي أشرفن على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم.

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