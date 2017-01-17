هل المقاطعة الامريكية هى سبب الفساد فى السودان.. ؟؟

حمد مدنى

بسم الله الرحمن الرحيم .. و الحمد لله القائل فى محكم التنزيل :

{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ{96} أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ{97} أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ{98} أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ{99} الايات من سورة الاعراف

اذا تجاوزنا الفرحة التى غمرت حكومتنا باعلان رفع الحصار الامريكى ووفق شروط اشبه ما تكون بالاذلال وعدنا قليلا الى الوراء الى احد دواوين الشاعر العربى الكبير الراحل نزار قبانى و الى قصيدته والتى تقول بعض ابياتها : ( امريكا ليست هى الله العلى القدير ) .. ثم فى البيت الثانى من القصيدة يقول : ( قد تقتل الكبير بارودة فى يد طفل صغير ) .. ؟؟

قصيدة شاعرنا هى رد عملى كبير عل ساستنا فى سودان الانقاذ ذلك الوطن المبتلى بمسؤليه العجزة والمهزومين داخليا و خارجيا والذين كلما اصابتهم مصيبة و او استعصت عليهم مشكلة فى الحل او فشلوا فى امر ما لم يجدوا شماعة يعلقون عليها فشلهم الا شماعة امريكا والمقاطعة الامريكية .. و الحصار الامريكى و كما كانوا يدعون بسبب تبنى الانقاذ للمشروع المسمى بالحضارى و تمسكها بشعار الاعتماد على الذات .. واليوم لم يتبق لهم .. بل و فرحتهم ولسان حالهم يقول بعد اعلان رفع العقوبات الاقتصادية : انا لامريكا وانا اليها راجعون .. ؟؟

انهيار الجنيه السودانى المتوالى يقولون ان سببه كان الحصار الامريكى .. اذا انفجرت طائرة صينية الصنع فى الجو او فى الارض يكون بسبب الحصار الامريكى .. اذا اصطدم قطاران قطار قادم من حلفا والاخر ذاهب اليها يكون بسبب ان السى اى ايه وضعت منوما فى قهوة السائق الشايقى سواق احد القطارين .. و اذا انتشرت الكوليرا او الملاريا فى سنجه والقضارف فهذه مؤامرة امريكية ضد الزول لتعطيل الانتاج وتفشيل الموسم الزراعى .. ؟؟ حتى اذا لم ينجب احدهم بالمرة يكون السبب ان البنتاغون متخوف مما سيكون عليه هؤلاء الابناء السودانيين مستقبلا .. ؟؟

هذه السذاجات والتعليلات الغبية من مسؤلينا التى لا تقنع طفلا فى الشارع السودانى يؤمن بان الله هو على كل شئ قدير لكنها تريح بال المؤسسة الرسمية لدينا فقط لانها تريد ان ترفع المسؤلية عن كاهلها و تعلن تبرؤها من كل الفشل الاقتصادى والانغلاق السياسى او الانعدام التنموى والانهيار الاخلاقى و تحويله لابناء العم سام .. وتقوم بتحويل كل التخلف والانهيار الذى حدث فى مختلف مناحى الحياة فى السودان فى سنوات الانقاذ العجاف وتعليقه على الشماعة الامريكية .. ؟؟ و طبعا امريكا لن تغضب لانها ليست بهذه السذاجة التى عليها القوم عندنا من جماعة الانقاذ حتى تنصت الى هذه الخزعبلات فلديها من الاهتمامات اكبر بكثير من ان تقلق لانجاب او بعدم انجاب ذلك السودانى .. ؟؟

نتساءل ما علاقة امريكا و حصارها و مقاطعتها بتدمير مشروع الجزيرة الزراعى الناجح .. ؟؟ و ما علاقتها ببيع ستة عشر باخرة يوغسلافية الصنع كانت تشكل اكبر اسطول عربى .. ؟؟ و ما علاقة المقاطعة بفساد مؤسسة الاقطان السودانية .. ؟؟ و ما دخل الحصار الامريكى بفضيحة فساد مكتب والى الخرطوم السابق ( الخضر ) .. ؟؟ و ما دخل ا امريكا وعلاقتها ببيع خط هيثرو .. ؟؟ بل وما علاقة امريكا بالاختلاسلات التى تعج بها تقارير المراجع العام السنوية .. ؟؟ ما علاقة امريكا بالفساد الاقتصادى و الاخلاقى المستشرى فى السودان ..؟؟ الاسئلة كثيرة تتوارد .. ؟؟

قبل عدة سنوات حاولت الة الانقاذ الاعلامية ان تشيع بين الناس مسالة كراماتها و ان الملائكة لابسين ابيض بابيض و هم يقاتلون فى الجنوب مع المجاهدين ( لكن و للاسف ضاع الجنوب باكمله و نزع الترابى صفة الشهداء عن الذين قتلوا فى حرب الجنوب فى غمضة عين وحتى بدون ان يبلع ريقه ) .. و حدثتنا عن قرود فى غابات الجنوب تقاتل المتمردين ( حتى تلك القرود انضمت الان مع المتمردين لدولة الجنوب ) .. ؟؟ لن نتحدث هنا عن ذلك المعتوه الذى ذكر بانه يشفى العميان و ان المخابرات الامريكية عرضت عليه ملايين كثيرة من العملة الامريكية الخضراء التى تفتح الشهية الا انه لن يبيع علمه لاعداء الاسلام .. ؟؟ و نفس الالة الاعلامية ما زالت تمارس نفس الدور اليوم و لكن الان بالمقلوب فصارت تحدثنا عن انتصار الدلوماسية السودانية فى الحصول على الرضا الامريكى على السودان .. و تناسوا حديثهم السابق انهم لن يركعوا الا لله تعالى و ان الارزاق بيد الله .. و ان امريكا تحاربنا بسبب المشروع الحضارى ونعلم يقينا ان امريكا لم تتغير ..؟؟

نظرية المؤامرة الامريكية لم ترح الشعب السودانى و لم تشفى الوطن السودان ( ذلك المريض ) من التخلف والتراجع .. لكنها اراحت الحكومة ومنسوبيها لانها جعلت من امريكا المتهم الوحيد عندما سقط بشير ولد علوية للمرة الثالثة فى امتحان الثانوية العامة .. وهى السبب الوحيد فى انهيار راكوبة ناس امنه على على رؤوسهم و هم نائمين فى تلك القرية النائية .. و هى المسؤبة عن فشل ولد زكية فى امتحان الرخصة الخصوصى للمرة السابعة على التوالى .. ؟؟

لست هنا لتبرئة الساحة الامريكية مما فعلته و تفعله من حروب و بلاوى على مستوى العالم وانها هى التى جعلت العالم يعيش على حالة حرب بعد ان قسمت العالم الى ( محورين احدهما محور الشر) قبل ان يفعل اسامة بن لادن ذلك .. و انها هى من زرع هذه الكراهية فى العالم الفقير ضد العالم الغنى .. و هى من صنع للعالم راسا يمشى عليه بعد ان كان يمشى على قدميه .. ؟؟ نعم امريكا ليست بعيدة و لا بريئة من اى جريمة كبرى فى العالم .. لكنها بالمقابل بعيدة و بريئة عن سذاجت ساست الانقاذ و سذاجتهم و خزعبلاتهم ومن تخاريفهم التى ينجونها و ينسبونها اعتباطا لامريكا و يروجونها فى السوق مثلما روج اخوتنا المصريين لنا حلاوة المولد وتلقفها الذين القوا عقولهم اولئك الذين اذا خاطبهم الجاهلون استمعوا لهم و انصتوا وهزوا رؤوسهم اعجابا بحكمة الجاهلين .. ؟؟

امريكا وعلى باسها كما قال شاعرنا نزار قبانى فى البيت الثانى من قصيدته لن تمنع الطيور من ان تطير و هى بالتالى لا تمنع عالما او مفكرا او مخترعا سودانيا ان ينجو ببلده و شعبه من ظلام الجهل والتخلف ولن تقضى الليل والنهار تفكر وتسخر مختبراتها لتحليل الحامض النووى الجينى لبشير ود سعدية الذى وصفه عم بلال بقوله : لولا السى اى ايه لكان بشير عالما مهما و ربما اشتغل مكان البرادعى فى الوكالة .. مع ان قلة من ناس الحلة يعرفون ان بشير راسب فى امتحان الثانوى العام و تسبب فى فشل محل العجلات الذى عمل فيه فى السوق الصغير بكوستى .. ؟؟

الذى اقصده ان الشارع السودانى تمت تهيئته على مدار عقود الانقاذ التى تقترب من الثلاث ليصدق و بسهولة ان امريكا تعمل على محاربتنا بسبب توجهنا الاسلامى و خيارنا الحر و هنا هم مثل ذلك الزعيم الاسلامى الذى قال و بكل سهولة : ان امريكا تعمل على تاجيل ظهور المهدى المنظر و لدينا وثائق تثبت ذلك ) .. لكنهم نسوا قوله تعالى : {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم }المائدة66، ومنها قوله تعالى { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .2- 3} الطلاق

نعم جماعة الانقاذ مثل اولئك الذين نسوا الله فانساهم انفسهم .. ؟؟ و نعود الى العنوان اعلاه و الى التساؤل مرة اخرى : هل المقاطعة الامريكية هى سبب الفساد الحاصل فى السودان ..؟ ؟

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