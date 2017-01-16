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    • عمر قمر الدين اسماعيل منسق السياسات بمنظمة كفاية الامريكية يوضح قرار اوباما بتخفيف العقوبات

    January 16, 2017  

    (ملفات سودانية)

    الأستاذ / عمر قمر الدين اسماعيل منسق السياسات بمنظمة كفاية الامريكية يوضح قرار الرئيس الامريكى اوباما بتخفيف العقوبات على النظام السودانى فى حوار مع الاستاذ / رشيد سعيد يعقوب ببرنامج (ملفات سودانية).

    (استمع للحوار المهم أدناه):

    https://www.dabangasudan.org/en/milafaat-detail-en/milafaaf-sudania

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