القبض على إمام مسجد بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل

(سارة تاج السر – الجريدة)

ألقت الشرطة القبض على إمام مسجد ستيني بمنطقة الثورة بالشنقيطي، وذلك على خلفية بلاغ جنائي بالاعتداء جنسياً على ابن جاره الذي لم يتجاوز الست سنوات.

وقال عم الطفل، لـ (الجريدة) أمس، ان جارهم بالثورة اعتدى جنسياً على ابن اخيه البالغ من العمر 6 سنوات، والذي ارسلته والدته الى منزل المتهم فاستغل الاخير عدم وجود احد بالمنزل وتحرش بالطفل في الحمام وبدأ في الاعتداء عليه، إلا ان الضحية قاوم الامام الستيني، واطلق صرخة استغاثة سمعها أخوه الاصغر البالغ من العمر 4 سنوات فدخل الى منزل المتهم بسرعة مما أرعب المتهم فأفلت الضحية من يده.

وأضاف ان الاسرة لم تعرف الواقعة التي حدثت في 3 يناير الجاري الا في اليوم الثاني، وقامت بتدوين بلاغ في نيابة حماية الاسرة والطفل، وتم تحويل ابن اخيه للكشف الطبي الذي لم يظهر تعرض الطفل لضرر نتيجة اعتداء جنسي، ولكن تمت إحالة الضحية الى طبيب نفسي لإعادة تأهيله ومساعدته على تجاوز الازمة وتلقي الدعم اللازم لتخطي آثار الاعتداء الذي تعرض له.

وتمسك عم الطفل بحقهم في مقاضاة المتهم الذي اطلق سراحه بضمان، وأعرب عن أسفه في أن يأتي هذا العمل من رجل ستيني يؤم المصلين يومياً، خاصة ان الحادثة ليست الاولى، وتابع (علمنا انه اعتدى قبل فترة على طفل، وتم حل الامر ودياً مع الاسرة ولم تصل القضية للعدالة).

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