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    • جهاز الأمن يواصل ملاحقته لأعضاء الحزب الجمهورى

    January 16, 2017  

    (حريات)

    واصل جهاز الأمن ملاحقته لأعضاء الحزب الجمهورى ، فاستدعى عضوي الحزب الدكتورة فاطمة جمال والاستاذ/أسامة نصرالدين ، أمس 15 يناير.

     وسبق واستدعى جهاز الأمن نائب الامين العام الاستاذ/عصام الدين خضر وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ/ ابراهيم بركات، والامين السياسي البروفيسير / حيدر الصافي والدكتورة / هدى ابراهيم كمبال.

    وأكد الحزب فى بيان أمس ( ان هذه الاستدعاءات لن تزيدنا الا اصراراً علي المضي قدماً لإنتزاع حقنا الدستوري في التنظيم والتعبير سلميا، ولن يثنينا وعد او وعيد).

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