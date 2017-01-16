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جهاز الأمن يواصل ملاحقته لأعضاء الحزب الجمهورى
January 16, 2017
واصل جهاز الأمن ملاحقته لأعضاء الحزب الجمهورى ، فاستدعى عضوي الحزب الدكتورة فاطمة جمال والاستاذ/أسامة نصرالدين ، أمس 15 يناير.
وسبق واستدعى جهاز الأمن نائب الامين العام الاستاذ/عصام الدين خضر وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ/ ابراهيم بركات، والامين السياسي البروفيسير / حيدر الصافي والدكتورة / هدى ابراهيم كمبال.
وأكد الحزب فى بيان أمس ( ان هذه الاستدعاءات لن تزيدنا الا اصراراً علي المضي قدماً لإنتزاع حقنا الدستوري في التنظيم والتعبير سلميا، ولن يثنينا وعد او وعيد).
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