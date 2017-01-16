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    • بيان لمبادرة القضارف للخلاص حول مذابح دارفور والمعتقلين

    January 16, 2017  

    (حريات)

    نثرت ووزعت مبادرة الخلاص 1000 نسخة من بيان ورقي بمدينة القضارف تستنكر فيه مذابح دارفور التي أزهقت فيها أنفس بريئة ، وتناصر المعتفلين الذين من بينهم ابن القضارف المناضل عبد الله عبد القيوم الذي قاربت فترة اعتقاله الشهر.

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