تجمع اطباء الأسنان السودانيين : تدهور الحالة الصحية للمعتقل الدكتور / حاتم على

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

تجمع اطباء الأسنان السودانيين

بيان رقم (٥)

الإخوة و الأخوات أطباء وطلاب طب الأسنان المحترمين

الاخوة والاخوات أطباء و طلاب الطب السودانيين

الأخوة اتحاد أطباء الاسنان العرب

الأخوة الاتحاد الدولي لأطباء الأسنان

جماهير الشعب السوداني الأبي

لم نألُ جهداً في تكوين جسم نقابي معبر عن تطلعاتنا و مدافع عن قضايانا و ملبٍّ لتطلعات شعبنا و ملتحمٍ مع قضاياه العادلة وفي موازاة تنفيذ منسوبينا لرؤانا وخططنا الرامية للإرتقاء بمهنة وخدمات طب الأسنان ورفع كاهل المعاناة عن شعبنا فى هذا المجال قامت الأجهزة الأمنية بإعتقال طبيب أسنان الدكتور حاتم على بتاريخ ١٦ ديسمبر٢٠١٦ وهو رهن الاعتقال حتى لحظة صدور هذا البيان وقد تم اقتياده إلى سجن دبك دون توجيه أي تهم له في مخالفة صريحة لدستور جمهورية السودان المادة٣٤ (الحق في التقاضي( والمادة ٤٠ (حرية التجمع والتنظيم ( والمادة 50 من قانون الأمن الوطني السوداني ) حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل).

وطيلة هذه المدة لم تتمكن اسرته من زيارته سوى مرتين حيث لوحظ فى المرة الاخيرة تدهور حالته الصحية بشكل مقلق مما يوحى بتعرضه للتعذيب .

إننا في تجمع أطباء الأسنان السودانيين نحمل أجهزة الدولة الأمنية مسؤولية سلامة الدكتور حاتم على كما نعلن أننا سنصعد قضية الإنتهاك الخطير للقوانين من أجهزة مناط بها حماية حقوقنا الدستورية والمدنية ونعلنها داوية أن الإعتقال لن يثنينا عن مواصلة تنظيم صفوفنا و إستمرارنا في البحث عن الأفضل لمهنتنا كما أننا لن نتخلى عن المناداة بتوفير خدمة طبية لائقة لكل قطاعات شعبنا فنحن أبناؤه وقضايانا لا تنفصل عن طموحاته.

السادة أطباء الأسنان بالعاصمة و الولايات

إن الإفراج عن زميلنا ومواصلة مشواره مسئولية كل فرد منا من خلال انخراطه في العمل الجاد لتحقيق أهدافها حينها سيدرك كل من يريد بنا وبمهنتنا وبشعبنا شراً أننا أقوى من معتقلاتهم و تهديداتهم. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت آحاداً

تجمع أطباء الأسنان السودانيين

١٥ يناير٢٠١٧.

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