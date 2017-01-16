هيئة محامي دارفور حول منع رئيسها وآخرين من السفر لباريس ومصادرة جوازات سفرهم
بيان
هيئة محامي دارفور
حول منع رئيسها وآخرين من السفر لباريس ومصادرة جوازات سفرهم
صباح اليوم الموافق الأحد 15/1/2017 الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وبتوجيهات عليا منع جهاز الأمن بمطار الخرطوم الأستاذ/محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور(نائب رئيس حزب الأمة القومي ) ,د/ مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي,الأستاذة سارة نقد أمين عام حزب الأمة القومي من السفر لباريس للمشاركة في إجتماعات نداء السودان والتي تعقد برعاية الوساطة الدولية وضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مبعوثها للسودان وجنوب السودان دونالد بوث ,قرار المنع ومصادرة جوازات سفر القيادات السياسية ونشطاء منظمات المجتمع المدني السوداني وحظرهم من السفر من الأعمال والأنشطة الراتبة التي تستهدف بها أجهزة النظام تعطيل مساعي الحوار الرامي لإيجاد الحلول السلمية الناجعة لقضايا السودان وقد وجد النظام مؤخرا الضوء الأخضر بعد ان تراجع الإهتمام الغربي بقضايا الحقوق والحريات في السودان وصار حليفا إستراتيجيا للغرب فيما يعرف بمكافحة الإرهاب والهجرة الدولية وقضايا أخري مثل الحرب في اليمن وسوريا ,لقد منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته النظام قبل أن تتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها ما لا يستحقه في ظل تصاعد إنتهاكات حقوق الإنسان بالسودان,إن ممارسات النظام المنتهكة للحقوق والحريات ستظل مستمرة لن توقفها سوي الإرادة الوطنية الحرة والتي تنهض بالشعب لإسترداد حقوقه وحرياته وكرامته الإنسانية المهدرة, إن إسترداد الحقوق والحريات المسلوبة كاملة غير منقوصة لن تتم من خلال المهادنة وإنتظار القوي الدولية التي صارت لها مصلحة دولية في إستمرار النظام علي حساب الشعب السوداني .
ممارسات النظام المنتهكة للحقوق والحريات المستمرة بلا إنقطاع وضعت قوي المعارضة الوطنية أمام الخيار الوحيد في ضرورة العمل علي التوحد فيما بينها وتغليب المصلحة الوطنية العليا علي غيرها من الإعتبارات الأخري ومراعاة حال الشعب السوداني الذي طال إنتظاره لإستخلاص البلاد من نظام الفساد والإستبداد .
هيئة محامي دارفور
15/1/2017.
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