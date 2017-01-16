فرونت لاين ديفندرز تعلن كيفية تقديم ترشيحات جائزة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

(حريات)

أصدقاءنا الاعزاء

تحية طيبة وبعد،

نأمل أن تكونوا بخير وتتمتعون بطاقة متجددة مع بداية السنة الجديدة لمزاولة نشاطكم من أجل حقوق الإنسان.

نود أن نلفت عنايتكم مرة ثانية انه بإمكانكم تقديم الترشيحات لجائزة 2017 فرونت لاين ديفندرز السنوية الخاصة بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وذلك حتى 3 فبراير/شباط 2017. يرجى الملاحظة أننا قد أرسلنا تأكيدا لمن قدم ترشيحا لأحد من المدافعين أو المدافعات مسبقا. برجاء الاتصال بنا إن لم يصلكم التأكيد .

كما قد تعلمون، تأسست جائزة فرونت لاين ديفندرز السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار في عام 2005 تكريماً لعمل مدافعٍ/مدافعةٍ أو جماعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، ممن قدَّموا -منتهجين العمل السلمي الشجاع- مساهمات جليلة لتعزيز و حماية الحقوق الإنسانية للغير في مواجهة مخاطر كبيرة على أنفسهم.

يُراد بهذه الجائزة توجيه الانتباه الدولي إلى العمل الذي يقوم به المدافع/المدافعة عن حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الأمن الشخصي للمتلقي، فضلاً عن منحه جائزةً مالية مقدارها خمسة عشر ألف يورو، في مسعىً لدعم مواصلة العمل المهم الذي يقوم به هو و منظمته.

إذا كنتم ترغبون في ترشيح أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لنيل جائزة فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار لعام 2017، يُرجى الضغط على الرابط التالي للوصول إلى استمارة الترشيح الآمن عبر الإنترنت (باللغة العربية): https://www.frontlinedefenders.org/secure/nomination.php?l=ar

أو استخدام الإستمارة باللغة الإنجليزية، إن فضلتم ذلك، على هذا الرابط:

https://www.frontlinedefenders.org/secure/nomination.php

سيبقى باب الترشيح مفتوحا لغاية منتصف ليل يوم الجمعة 3 فبراير / شباط 2017 بتوقيت غرينيتش.

ويرجى ملاحظة الآتي:

الترشيحات غير مكتملة الأركان لن يتم النظر فيها. يرجى ملء استمارة الترشيح بشكل كامل وتقديم كل المعلومات المطلوبة.

يمكن تقديم الترشيحات من قبل المنظمات أو الأفراد.

يمكنكم الترشيح باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والروسية والعربية والفارسية. كما نقبل الترشيح أيضا باللغتين: الصينية (باستخدام الإستمارة الإنجليزية)، والبرتغالية (باستخدام الإستمارة الإسبانية).

يجب أن لا يلعب المرشح الفردي دورا بارزا في حزب سياسي، و يجب أن يكون ناشطاً حالياً في مجال حقوق الإنسان. (الجائزة ليست مخصصة لمكافأة المدافع/المدافعة على مساهمة تاريخية أو بعد وفاته).

يجب أن يكون المرشح ناشطا في مجال حقوق الإنسان ولا يكون مقيما في المنفى .

لا يسمح للمرء أن يرشح نفسه .

جميع الترشيحات يجب أن ترفق بإسم مرجعَين إثنين .

لا يمكن قبول الترشيحات المتأخرة .

ونرجوا أن لا تترددوا في إرسال دعوة الترشيحات هذه إلى زملائكم ومعارفكم .

متمنين لكم كل خير،

فريق فرونت لاين ديفندرز.

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