نشوء الالتصاق كان..مترو نيويورك المكان..عار الكيزان..أم عار نبتة المكان والإنسان

راشد منير المهدي

نبتة حزينة ..أمتد حزنها فلقد غدت حديث كل ضاحية ومدينة.. مدن على السواحل أو على ضفاف الأنهار.. من الخليج ألي لما وراء البحار.. على ظهر زورقٍ أو على متن سفينة..كل القنوات الفضائية..أن بي سي وسي أن أن الأمريكية..وبي بي سي البريطانية.. والصحف اليومية..أبرزت الفضيحة الدبلوماسية..نيويورك دايلي نيوز.. نيويورك بوست..والدايلي ميل والصن اللندنية..لوموند الفرنسية..وربما ايدعوت احرنوت الإسرائيلية .. صارت خبراً وعنوان رئيسيا للصحافة العالمية.. والقنوت الفضائية..،، قالت لي نبتة ما يحزُ في نفسي..لم يعد بدياري من نبتٍ صالحُ الغرسِ.. جلُ بني مصابون بالشيزفرونيا والانفصام والأنا نفسي نفسي.. الإسلاميون مفسدون وفاسدون يمارسون الشذوذ والسحاق ..والدين مطية للارتزاق..ومن تبعهم سعى سعيهم..عهرٌ نزقٌ ونفاق..أتخذوا القوادة والدعارة النصب والاحتيال سبلُ الارتزاق..والصبايا سبايا خشية إملاق..،، الفساد والافساد..قُتلَ بحثاً على رؤوس الأشهاد…. ظل داخل الديار لثلاث عقود..ثم تمدد العهر لما وراء الحدود.. وأتي إعلان بالانتباهة صحيفة الخال الرئاسي ..دولة خليجية تطلب موظفات.. والمواصفات.. يا للعجب مواصفات مومسات.. ويلٌ لشعب يباتُ ناسي..ألم يكن محقا من دعاه الخال النخاسي.. واستمرت لعبة تبادل الكراسي..من جلبٍ للمخدرات.. حاويات تلو حاويات..وبدأ نوع جديد من الصادرات.. دعكَ من إناث الضأن لا قطن ولا صمغ عربي لا فواكه لا خضروات..ويحكم أتدرون ما هي الصادرات..تصدير الفتيات!!! أجل الفتيات.. سلوا شوارع وطرقات..دولة الأمارات.. شقق مفروشة،، اسواق فنادق،، شاليهات..،، سلوا مترو نيويورك { ((Mohammad Abdalla Ali was busted after he rubbed against a woman from behind as she was riding a northbound No.4 train as it left Grand Central at 2 p.m. Monday)) (( A diplomat from Sudan was caught grinding on a woman in a Manhattan Subway ;but cops had to cut him loose because of his diplomatic immunity ; police sources said )) هذا ما كان من نشوء الالتصاق الذي كان..مترو نيويورك المكان..بعد ظهر الاثنين التاسع من يناير الزمان.. ما حدث أهو عار الكيزان.. أم عار لكل السودان.. سادتي من بلغه نبأ الفضيحة لن يفرق بين عمرو وزيدٍ،، الصالح والطالح منا عنده كلنا سيان.. ننتمي لهذا الكيان..الوطن المستلب من الكيزان.. والله هوان ما بعده هوان.. لك الله أيها السودان.. ثلاث عقود من الزمان.. من عهر ونزق وشذوذ حثالة البشر الكيزان..

وأنتم تغطون في سبات..قطعان من النعام.. تدفن رأسها في الرمال.. والنخب من يدعون نخب يكتبون كله تمام ..والحال عال العال..من عابر سبيل..لحاطب ليل..والكل تائه بلا قدوة ولا دليل..يكتبون وفق رؤى الأمن لن يتعدوا الخطوط الحمراء..يحومون حول الحمى لم ولن يكتبون حرف من حروف الهجاء.. ألا بعد موافقة أجهزة وحاشية الطغاة..لذر الرماد في عيون السذج والغوغاء..فيهلل السذج لمدعي النضال والوطنية..وهم أي من يكتب ينفذ اجندة الأجهزة الأمنية..أجل أنها حقا السذاجة والسطحية..يكتب أحدهم بسخرية.. وأخر ربيب ( الجبهجية) .. { مصطلح يُطلق على الإخوان المسلمين } كتب—- يا شعب سوداني.. أرفضوا .. و أرفعوا ثمنكم ..أرفضوا الواقع واطلبوا حقوقكم بكل عزة——— وتأتي الاحتفائية والاحتفالية و يا للأسف من بعض كوادر المعارضة الحزبية.. ( نأمل سادتي قراءة التحقيق الذي صاغته الكاتبة الصحفية الأستاذة / مروة التجاني بعنوان{ الانتهاكات ضد الصحفيين..القصة الكاملة ) نشر بصحيفة الراكوبة

في الخامس من تشرين أكتوبر الماضي..ففيه أيجاز..لما تعانيه الصحافة وأهلها من عهر الإنقاذ..على الرابط

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-249270.htm

بالأمس القريب تحدثنا سادتي عن عهر الإسلاميين.. يحنثون..فاسدون ومفسدون..هذا ديدنهم منذ بدء التكوين.. للإخوان المسلمين.. (إخوان المحفل الماسوني ) تأملوا سادتي..تمعنوا شهادة شاهد من أهلها..وشهد شاهد ربيب الإسلاميين.. الهندي عز الدين..وكنا أشرنا في مقالنا السابق نبتة مروة تلازم العشق والثورة لمقال هذا الهندي عز الدين {جرعة عاجلة} لأن الشباب شباب العصيان زلزل الكيزان.. نترككم سادتي مع بعض ما جاء بمقال (شهادتي لله) بصحيفة المجهر قبيل حين..حديثه مع دخول العام ألفان وسبعة عشر..2017م.. أقر بأنهم رهط ورهن الماسونين.. {{ وقد نفت وزارة النفط في وقت سابق ما أورده ديوان المراجعة القومي، لكنها أقرت أن المبلغ المختلف حول اختفائه لا يتجاوز ( 72 مليون دولار) ولو كان المبلغ المفقود (7 مليون دولار) وليس(72مليون) فكيف يُفقد؟ ولماذا لم يظهر في الحسابات الختامية لوزارة المالية في دولة فقيرة تتحلل حكومتها من دعم الدواء والمستشفيات والتعليم العام، فتتساقط مدارس الدولة لتقوم محلها مدارس ( البزنس ) بالمناهج الغربية تنفيذا لسياسات الماسونية العالمية في السودان ؟!!

الهندي عز الدين كتب قبل ثلاث سنوات وشهر من الآن مقال بصحيفة المجهر..يشتم ويسب الصحافة الإلكترونية.. وكل من يكتب عن نزق وإسفاف الجبهجية.. وكل من سعى مسعى الماسونية.. نورده فيما يلي:-

})) هل يعجب هذه الجهات أن يوصف الرئيس في كل جملة وسطر وخبر بـ (السفاح)؟! هل هو حقاً كذلك ؟!

} لماذا تسكت السلطات المختصة ابتداء من الهيئة القومية للاتصالات، مروراً بكل الجهات (الرسمية)

إذن، لمن يتبع هؤلاء السفهاء الذين يبثون على (الانترنت) موقعاً ساقطاً وتافهاً يدعى (الراكوبة) يقتات من (المجهر) وصحف أخرى في أخباره المنشورة على صفحته الرئيسية، مع تعديلات (منحرفة) في عناوينها، بينما يفتح أبواب الإساءات – دون رقيب- لقلة من المرضى النفسيين، والسكارى ومتعاطي المخدرات، والفاشلين وخائبي الرجاء من كل حدب وصوب، للطعن في (رمزية) رئيس جمهورية السودان، والتقليل من شأنه، بل والتجني على أسرته، وأهل بيته، زوجات وأخوات وإخواناً!!

فلماذا الصمت والتغاضي عن إطلاق الإساءات والإهانات ومحاولات التحقير لقيادة الدولة، ليصبح الأمر (اعتياداً) في الشارع العام، بعد أن غزت هذه المواقع (الإباحية) الساقطة شبكات الهاتف النقال، وأصبحت متاحة على شاشات معظم أجهزة (الموبايل!!)

} أمس الأول بث هذا الموقع، خبراً زعم فيه أن مدير مكتب الرئيس الفريق “طه عثمان” قد تلقى هدية عبارة عن سيارة “لاندكروزر” قيمتها “مليار وثلاثمائة ألف جنيه” من الشيخ ” الأمين عمر الأمين” للسماح له بمواصلة حلقات الذكر الأسبوعي التي أوقفتها لجنة أمن محلية أم درمان برئاسة المعتمد السابق الفريق شرطة “أحمد إمام التهامي”!!

} وهل الفريق “طه” في حاجة إلى “لاندكروزر” وهو من يمنح (اللاندكروزرات) والسيارات من طرازات أخرى هدايا باسم رئيس الجمهورية وقيادة الدولة لمشايخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل ورموز البلد السياسية والاجتماعية والثقافية، في احتفالات التكريم، ومناسبات الدعم والإعانة التي تعودت عليها (الإنقاذ) طوال الأربعة والعشرين عاماً الماضية؟!

} لكنه الكذب البواح، والإسفاف، والتجني على الدولة والناس – كل الناس – بلا استثناء، فما تركوا أحداً لم يطعنوا في شرفه وأخلاقه وذمته، وسمعته ..!! هل هذا شرف لمعارضة مجتمعة؟!!

} هذا الموقع لا يخضع لأي قانون، مثلما تخضع أجهزة الإعلام، فيحاكم إليه. } أوقفوا هذا (الطفح) الآسن(( . انتهى كلام الهندي عز الدين سنة ألفان وأربعة عشر..2014م..

هل عاد لرشده وأدرك مؤخرا الهندي عزالدين..أنهم هم حثالة الساقطين .. فاسدون ومفسدين ..وكل ما أبانته الصحف الألكترونية من عهر الإسلاميين.. في ذلك الحين.. وحتى الآن.. وفي كل زمان.. إنه حق اليقين.. وسنظل سادتي سنظل مقاومين.. مقاومين ولسنا معارضين..

حاشية:: جئنا بلغة شكسبير..لتبيان ما حدث بمترو نيويورك الاثنين الأخير..وهو منقول.. ليس بالعربية من قصور.. ولكن سادتي لن نعري اللغة لن نزيح عنها تنورتها..أكراما لذاتنا ..ولكل من تتأمل عيناه حروفنا ويحسن الظن بها وبنا..ونحن سويا على درب الجهاد مناضلين..فكيف بمناضل تأتي كلماته مبتذلة..وأنى نكون قدوة حسنة للشبيبة..نحدثهم عن الحرية والعدالة الاجتماعية..عن قيم الحق والفضيلة..تعلمنا من أهلنا الأنصار..وحين انصهرنا بشبيبة اليسار..النبل هو الإنسان.. النبلاء دوما هم المناضلين.. ونحن لعمرك ذاتنا واحدة حاشا لله لا شزفرونيا ولا انفصام.. وكل أناءٍ بما فيه ينضحُ..لذا لزم التنويه سادتي..

قبيل الخاتمة::—

أتت ضياء شمعة..يبدد العتمة..موجةٌ تنشدُ انعتاق.. ولعصياننا الأخير ظلت تشرئبُ الأعناق..أتت تحثُ تعلمُ الرفاق..كنه العصيان..وكينونة العصيان..بتوحدنا سندك الطغيان..ونزلزل الكيزان..ويعود السودان كما كان..مفخرة الأوطان..بانت شمس إشراق..عبر مقطع مصور..ضمن الرائعين ( قِرِفنا ) {وأيد على أيد تجدع بعيد}..أتت رشد الرشد ضياء وإشراق..أتت أستاذتنا وقدوتنا صفية أسحق.. أنقى وأشجع بنو نبتة.. بلغوها حيثما تكون نبتة تقرئيك السلام.. وترفع أكف الضراعة تلهج بالدعاء لتظلي شامخة على الدوام..

كلنا الدكتور أمين مكي مدني…العلاج حق إنساني..أطلقوا سراح الدكتور أمين مكي مدني

لنرفع أكف الضراعة للمولى القدير..يفك قيد أسر دكتور أمين مكي مدني وقيد كل راشد مستنير

الخاتمة: بوح قديم نعيده عسى بعضَكِ يلين..وسواحل الخليج تضجُ بالصقيع والزمهرير..يبدد برد شتاءه القارس صلات الرفقة وعيناكِ تشع ما تشع من مهابة تحف روحي رهبة الخشوع واليقين..وطيفك مفعم حنين..يصدُ حين ويصل حين..ليتكِ تذكرين..ما همس به لكِ أتذكرين؟

أين أنتِ..سيدتي أين أنتِ..سألتُ كل الاماسي..عساها لحشاشتي تؤاسي ..أجابتني ليلة السبتِ بأنكِ..أنتِ..ما تزالين أنتِ..، بحثتُ عنكِ في أروقة الصحافة..وكل مسارات الثقافة..حظي عاند..لم يعرني حتى إلتفافة..،، يركض لاهثا مؤشر التلفاز..عسى يكون هنا أو هناك..لكِ جديد إنجاز ..أنشد وصلكِ ..أحرفٌ تضجُ..سجع تورية ومجاز.. ولستُ مهما حاولتُ..ببالغٍ بعض إنجاز ..فأنتِ..أنتِ ميم ..الإعجاز..،،

بيني وبينكِ سيدتي..مسافة.. وزمن

ليته تأخر موعدي عقدين فنُولدُ معاً

بيني وبينكِ سيدتي ترياق العشق وطن

بيننا هوىً ما مسه نصبٌ ولا حفه وهن

طيفكِ ينصفني إذ الشوق ضج والليل سكن

[email protected]

