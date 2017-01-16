نيالا وهموم الاختطافات

الطيب محمد جاده

مازال مسلسل الاختطافات عرضه مستمر في ولاية جنوب دارفور “نيالا” تم اليوم السبت 14-01-2017م اختطاف دكتور أبو عبيدة محمود طاهر رئيس مجلس إدارة نادي حي الوادي نيالا ومدير توكيلات المدينة قرب مسجد أنصار السنة بحي السينما وسط مدينة نيالا أمام أعين المارة ، حيث أنه ذاهب لأداء صلاة المغرب.. و أطلق المختطفين عقب اختطافه ثلاث أعيرة نارية علي الهواء ولازوا بالفرار … عرف د.أبو عبيدة.. بأنه رجل هادئ الطبع كريم الخصال عفيف اللسان يحظى باحترام الجميع ..يعد من درر شباب حي الوادي وله كارزمية قوية في الإدارة سيما وأنه حقق نجاحات كبيرة في هذا الاتجاه. أسهم أبو عبيدة في تدعيم وتوطين العلاج بالولاية ويعد من المؤسسين لمستوصف الأبرار الطبي الذي يعد من أهم المؤسسات العلاجية بغرب البلاد وشهد تطورا متصلا ويقف الآن شامخا . كما أسهم في توطين الادوية من خلال توكيلات المدينة الطبية والصيدليات التابعه لها فضلا عن الصيدليات والتوكيلات الأخرى . لم يكن أبو عبيدة مهموم فقط بالقضايا العلاجية. بل كان مهموما بالشأن الرياضي.. ومن الذين أسهموا في بلوغ حي الوادي للدرجة الممتازة. ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه ، فمنذ العام 2013 وحتى الأن هناك العديد من الاختطافات في ظل غياب غير مبرر للأجهزه الأمنيه في نيالا وذلك رغم أدعاءات حكومة الكيزان ورئيسها الحقير بأن دارفور مستقرة امنياً . فإن حالات الاختطاف ارتفعت وتيرتها في الاونه الاخيره بتاريخ 14-04-2016م تم اختطاف فيريال أنطوني قس كنيسة مريم العذراء للأقباط ، في 02-11-2016م تم اختطاف التاجر حسون آدم عثمان من سوق نيالا الكبير ، في 07-12-2016م تم اختطاف التاجر الصادق حامدون . أختلفت أسباب الاختطاف ما بين الاحتجاز مقابل المال او الاختطاف على الهوية بسبب العنصرية التي زرعها الكيزن ، لا سيما مليشيات الجنجويد الموالية للحكومة والمتحكمة في منافذ دارفور هي وراء كل الاختطافات .

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