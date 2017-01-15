عضو بارز بالكونقرس الأمريكى ينتقد ادارة اوباما لتخفيفها العقوبات على نظام الابادة الجماعية

(حريات)

انتقد أحد ابرز اعضاء الكونقرس الامريكى ادارة اوباما على تخفيفها العقوبات على النظام السودانى ودعا ادارة ترامب القادمة للتأكد من تحسن الاوضاع على الارض قبل ان تتخذ قرارها النهائى بعد ستة أشهر .

وأوضح عضو الكونقرس جيم ماكقفرن (JimMcGovern) فى بيان (اننى غاضب وأشعر بخيبة امل عميقة ان آخر فعل لادارة اوباما حول السياسة تجاه السودان تخفيف العقوبات عن نظام الابادة الجماعية فى حين لم يحدث اى تغيير سوى القليل على ارض الواقع فيما يتعلق بالازمات الانسانية وازمات حقوق الانسان التى يعانى منها شعب السودان).

وأضاف (دعونا لا نرتكب أى خطأ : الرئيس السودانى عمر البشير مجرم حرب . وقد صدر أمر بالقبض عليه ومجموعته المقربة المتوحشة الفاسدة بسبب اعمال الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب .وأى نوع من تخفيف العقوبات لا يجب ان يحدث الا بعد تغير الوضع الانسانى وحقوق الانسان بشكل ملحوظ على ارض الواقع).

وأضاف (لا تزال الخرطوم حكومة استبدادية متوحشة تقمع شعبها ، تلاحق المعارضة الديمقراطية والسياسية ، لا توفر أى مساحة للصحافة الحرة المستقلة ، ولا تسمح بايصال المساعدات الانسانية للذين يعانون وبحاجة ماسة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق).

وقال عضو الكونقرس ( اننى أقر بالتقدم فى مجالات مكافحة الارهاب ، وتتبع قائد جيش الرب جوزيف كونى ، وايقاف دعم المتمردين فى جنوب السودان ، ولكن بالنسبة لى خلاصة الامر اذا ما كانت قد تغيرت سياسات وممارسات الابادة الجماعية لحكومة البشير. وفى رأيى لم تتغير . النساء والاطفال ، الشباب والشيوخ ، يموتون ببطء من الجوع بسبب حملات الارض المحروقة والحرمان من الاغاثة الانسانية . والى ان يسمح دون عوائق بايصال الاغاثة لأولئك الذين فى امس الحاجة وتسليمها لهم سأظل متشككاً بان هناك مايبرر أى لفتة حسن نية من قبل حكومتنا).

ودعا جيم ماكقفرن (اننى اطلب من ادارة ترامب القادمة التأكد من ان الاوضاع قد تغيرت حقاً على الارض عند اتخاذ قرارها فى ستة اشهر بجعل رفع العقوبات المؤقت الحالى دائما ، دع عنك توسيعه..).

(نص البيان أدناه):

http://mcgovern.house.gov/media-center/press-releases/mcgovern-statement-on-new-obama-sanctions-policy-for-sudan

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