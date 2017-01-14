أمين مكى مدنى لـ(حريات) : لست غاضباً مما فعلوا معى

(حريات)

استلمت سلطات الأمن أمس صباحاً من د. أمين مكي مدني خطاباً بطلب رفع الحظر عنه ليتسنى له إجراء عملية نقل الكلى المستعجلة بالقاهرة.

وقال دكتور أمين مكي لـ(حريات) إنه بعد أن رفض له الخروج أول أمس من المطار، وقيل له انه محظور من جهاز الأمن ، توجه لمبنى رئاسة الجهاز بالخرطوم صباح أمس الجمعة وأخبر المسؤول الذي قابله بأن لديه موعد مضروب مع الطبيب مساء اليوم السبت وأطلعه على تقاريره الطبية، وبالتالي يحتاج لرفع الحظر للسفر على جناح السرعة، قال دكتور مكي: (ذهبتُ لمبني رئاسة الأمن (مقابل سانت فرانسيس)، قلتُ لهم إن لديّ موعد مع الطبيب مساء السبت واحتاج لرفع الحظر عني ليتسنى لي السفر، فقالوا لي اكتب خطاباً فكتبتُ الخطاب، وأخذوا رقم تلفوني وقالوا لي انتظر ردنا..!!)

هذا ولا زالت أسرة دكتور أمين مكي، الذي كان مزمعاً السفر للقاهرة بصحبة زوجته وابنته لإجراء العملية حينما تم توقيفهم في المطار ، لا زالت تنتظر رد جهاز الأمن برفع الحظر.

الجدير بالذكر أن دكتور أمين مكي مدني، 77 سنة، كان أصلاً يعاني من علة قلبية، واعتقل من قبل جهاز الأمن تعسفياً بعد توقيع نداء السودان في 6 ديسمبر 2014م، ولم يطلق سراحه ورفيقه الأستاذ فاروق أبو عيسى إلا في 13 أبريل 2015م، بعد أن تم توجيه تهم ملفقة ضدهما من قبل نيابة أمن الدولة وحبسهما على ذمة القضية وتجديد الحبس بشكل غير قانوني ثم البدء في محاكمتهما حتى جاء قرار من وزير العدل لاحقاً بشطب القضية. بعدها تم حظر دكتور أمين من السفر بحجة القضية الموجهة ضده، ثم تم رفع حظر السفر وبناء عليه سافر إلى القاهرة وأديس أبابا وغيرهما من البلدان.

في هذه الأثناء عانى دكتور أمين مكي من الفشل الكلوي وصار يقوم بغسل للكلى مرتين أسبوعياً، يومي السبت والثلاثاء، حتى نصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية نقل كلى مستعجلة، وتمت إجراءات الحجز لإجراء العملية بالقاهرة، الأمر الذي حالت دونه إجراءات الحظر من قبل جهاز الأمن.

ويأتي الحظر الحالي لحرمان الدكتور أمين من حقه في العلاج بل وفي الحياة نظراً لخطورة حالته الصحية وحاجته لعملية نقل الكلى. ولكن دكتور أمين قال لـ(حريات) ناظراً للمكسب العام ومتغاضياً عن حالته الصحية الحرجة (إنني لست غاضباً مما فعلوا معي فقد ارتد عليهم وفضحهم في جميع المواقع وأظهر أسلوبهم).

(حريات) إذ تتمنى للقائد الوطني الفذ دكتور أمين مكي مدني والذي يعتبر أحد أبرز أبطال الحريات في البلاد، عاجل الشفاء، تناشد الجميع تصعيد الضغط لمناهضة قرار حظر سفره المجحف.

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