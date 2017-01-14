جنجوة الجيش : أقانون هذا أم كانون ؟

لبنى أحمد حسين

يعاقب الجياشي بخمس سنوات اذا تسبب في نفوق حيوان .. بينما يعفي الجنجاويدي اذا قتل انسان و تتولى الدولة الدية !..

لا أدري هل كان السيد وزير الدولة بوزارة الدفاع جائعاً ام عاد لتوه من عزومة ” سماية ” قبل ان يترافع امام البرلمان عن قانون قوات الدعم السريع ، فالرجل تحدث عن مَرارة و حِلل و صُحانه و عليك عزيزي القارئ الاستعانة بليمونة لتهضم قوله :(قوات الدعم السريع يمكنها التحرك في ظرف ساعة ما زي الجيش، لا محتاجة حلل ولا صحانه).. (عندنا قصور وضعف ولو ادوني ليها بوزعها زي المرارة).. للتذكير بالفساد الذي طال حتى القوات المسلحة و الدموع التي سكبت فيها و مذكرة الضباط ال700، لا بأس من الرجوع الى ما كتب هنا قبل اسابيع : http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-258055.htm

الاسبوع الماضي وقف وزير الداخلية مستنجداً بالجيش في شأن احتلال الاجانب لجبل عامر ، و تحجج بأن الشرطة لا تستطيع مواجهتم بسبب عدم امتلاكها لأسلحة موازية مبيناُ ان مواجهتهم تتطلب دبابات .. نعلم أن الجيش يملك الدبابات .. و لكن؟ .. انا لله وان اليه راجعون .. بعد وزير الداخلية بأسبوع ها هو وزير الدولة بالدفاع ينعى الجيش و هو فرح بقانون قوات حميدتي .. و بلا مؤاربة يفخر بقوات حميدتي و يقرَ بحالة القصور و الضعف في الجيش فهو لو أمتلك المال و العتاد المخصص للدعم السريع لأعاد توزيعه على حاميات الجيش و معسكراته ” كما توزع المرارة ” التفسير من عندي ، و ما بين القوسين من عند وزير الدفاع الذي خلف بحلوقنا مرارة .. دون ان يتكرم النواب الكرام بسؤاله : و لمَ ذلك كذلك ؟ لمَ لا تستطيع قوات الدعم السريع سرعة الحركة و هي آكلة الخراف المشوية بلا ارز ، بينما الجيش يحتاج لحلل و صحون لطبخ العدس غير المقشور ، فمن اين له بسرعة الحركة ؟

و يقول ” الحقيقة ” : (أعلن وزير الدولة بالدفاع ان 99% من قادة وضباط الدعم السريع من القوات المسلحة ، وانها كانت تتحرك وفقاً للمهام التي يكلفها بها الجيش، ونفى تجنيد قواتها بشكل جماعي، وذكر (يستوعبوا بعد التحري والفحص الدقيق)، وتابع (مافي زول مجند بدون تحري وانا مسئول عن الكلام دا)، وأردف (الدعم السريع ليست جيشاً موازياً للقوات المسلحة، وإنما قوة خاصة)..

اقول لوزير الدولة ليتك سكت كما سكت وزيرك ، لقد أصبت شعبك بغثيان و أهنت جيشك ان كنت تدري او لا تدري ، فهمنا و استوعبنا أستعانة الشرطة بالجيش لطرد قوات اجنبية أكثر منها قوة و عتادا ، و لكن كيف نفهم و نستوعب استعانة الجيش برجال آخرين أقل قوة و عددا ؟ .. و لا يغرنك النص علي تبعية قوات حميدتي للجيش ، فذلك مما يكتب على الورق ، ذات القانون ينص على انها تأتمر بأمر الرئيس بينما أفرد لها وزير المالية ميزانية خاصة فكيف تتبع؟ اللهم الا كتبعية قوات المطافئ للجيش وقت الحرب ، ثم هل ضعف الجيش لدرجة ان ” يكلف ” حميدتي و قواته بمهام ؟ كأنك تشبه الجيش بمن يأت لزوجته برجل آخر للقيام نيابة عن الزوج بمهامه الشرعية ..هناك مهام يا هذا لا ينفع فيها تكليف الغير انما تتم بالاصالة . و ليتك تركتنا في اوهامنا أو آمالنا ان الجيش هو من يرفض اعطاء الاوامر لقوات الدعم السريع في حالة السلم ، حفاظاً على ما بقي من قومية و قدسية و احترام الجيش لدى الشعب ..

القانون الجديد ينص على خضوع قوات حميدتي للقوات المسلحة في حالتي الطواري والحرب ، أما في حالة السلم فأن القانون الجديد في البند 7 أ ينص على مساعدة قوات حميدتي للقوات النظامية الاخرى ، مثلما قانون القوات المسلحة في مادته 6 البند باء يلُزم الجيش بعون القوات الاخرى و ليسرى علي الجيش ايضاً قانون تلك القوة التي يُعينها ، فيما مضى كانت الشرطة و المطافئ الآن أضيفت قوات حميدتي .. أقرأ : (ب) تُعاون القوات النظامية عند الحاجة فى زمن السلم والطوارئ وذلك وفقاً لأحكام القانون وتكون لها فى سبيل ذلك السلطات والحماية القانونية الممنوحة لتلك القوات النظامية كافة . بالمختصر فإن تقنين قوات حميدتي و اعتبار ها قوة نظامية و في ظل وجود المادة 6 باء من قانون الجيش ، فمن شأن ذلك جنجوة الجيش ، و ان أخطأت فهم المادة فصوبوني يا أهل القانون ..

حسب ذاكرتي و حسب أرشيف الصحف ان البشير تقاعد من منصبه كقائد عام قبل انتخابات 2010م ليلغى بعدها المنصب في تعديل قانون القوات المسلحة عام 2013م ، و بعد أن ظل المنصب موجوداً فى هيكل قيادة الجيش منذ الاستقلال ، لتتوزع صلاحيات المنصب و مسئولياته ما بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة .. أذن للجيش قائدان ..لكن إمعاناً في إذلال الجيش فان لقوات حميدتي قائد واحد .. و كما في ايران ، أصبح ببلادنا جيشان ، يظن البشير انه يستنسخ تجربة الحرس الثوري الايراني المكلف بحماية النظام الايراني و خلق توازن قوى مع القوات المسلحة الايرانية ناسياً أن ولاء الحرس الثوري لفكرة ، للمرشد الاعلى للثورة بينما ولاء قوات حميدتي للدم و ما عاد للانقاذ فكر لا بالحق و لا بالباطل انما هي مآكل ، ربما كان من الممكن أن يكون ذلك كذلك أيام الدفاع الشعبي و عرّابه الترابي قبل أن يفتي بتفطسه..

بخصوص ادعاء وزير الدولة بالدفاع أن ال99% من الدعم السريع يتبعون للجيش أصلاً ، السؤال هو : لماذا هذا العنت و حرمان النواب من العطلة من أجل اجازة قانون الدعم السريع ؟ أما كان من الأجدر استيعاب ال1% المتبقي في الجيش و كفى الله النواب شر الجلسات و الذبح بالساق؟ و أما زعم الخضوع للفحص الدقيق و التحري فليت بالبرلمان امرأة راشدة او رجل رشيد ليسأل سيادة الفريق الركن على أي قانون اعتمد في تجنيد المجندين والضباط كأفراد لقوات الدعم السريع؟ و هي قوات كيري يادوووب ينظر بقانونها.. ما شروط ذلك الاستيعاب و اين أعلن عنه ؟ ما الجهة التي قامت بهذا التحري ؟ و ما مؤهلات أولئك المستوعبين و ما خبرتهم السابقة و هل يحملون شهادة أساس ؟ ستات الشاي في سوق سته يعلمنّ ان حميدتي جاء بقواته التي استوعبتها الخرطوم بشكل جماعي .. و لكن كيف نجادل من مع من يشير الى القمر باعتباره رغيفه ؟ ..

اذا أردت معرفة الفرق و التمييز بين قانون الجيش و كانون قوات الدعم السريع ، عليك الاطلاع على المادة 69 بندها باء من قانون القوات المسلحة و التي تعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات للجياشي الذي يتسبب في نفوق حيوان ، بينما المادة 22 البند الثاني من قانون قوات حميدتي أو كانونها لا يعاقب منتسبها اذا قتل انسان ” بحسن نية ” بل تلزم الدولة بدفع الدية لأهل من يقتله او يغتاله الجنجويدي …. تعاقب القوات المسلحة افرادها بالسجن لمدة تصل عشرة سنوات في حالة استلام المال المسروق تحت بند السلوك المعيب ، و كذلك من يغتصب من أى شخص بدون أمر قانونى وسائل نقل أو عتالة أو مأكولات ، فهل تطبق المادة على قوات الدعم السريع ؟ . . اللهم اني بريئة مما فعلت الانقاذ .

و أخيراً أهديك وردة ، حسب المادة 17 يجوز للرئيس نقل أي شخص من الجيش او “الخدمة العامة “الي قوات حميدتي ، أي أنك ان كنت موظف خدمة عامة فانت في قائمة الاحتياطي ” للقوة الحميدية ” هذا عدا من يختاره حميدتي بنفسه للانتداب اليه من الجيش .. والله يستر اولاد الامام الصادق المهدي ..

و ختاماً ، بعد اجازة القانون ستقرر اللائحة في أمر الملابس، هل سيحتفظون بالكدمول ام سيغيرونه بالكاب .. قبل يومين زار وزيرا الدفاع القطري و التركي السودان لافتتاح مصنع بالسودان بتمويل من بلديهما – لا تظنه مصنع دبابات – انه مصنع غزل و نسيج يُفتتح للمرة الثانية ، المهم ، لعل ابرز منتوجاته سيكون الكدمول .. فقد يأت يوم يرتدي فيه الجيش الكدمول فكل شئ جائز .. حيث يجوز للرئيس دمج قوات حميدتي في القوات المسلحة ، و لا ندري ما شكل الوليد الجديد اذا حدث الدمج هل سيكون جنجاويد ام سيكون قوات مسلحة .. ولعل المراد ” داميج ” بالانجليزية و ليس دمج العربية ..

اللهم لا نسألك رد القضاء .. و لكن نسألك اللطف فيه ..

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