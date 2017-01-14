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    • النيابة الأمريكية تطالب برفع الحصانة عن المتحرش دبلوماسى المؤتمر الوطنى

    January 14, 2017  

    (حريات)

    طالب مكتب الادعاء بنيويورك وزارة الخارجية الأمريكية بالسعى لرفع الحصانة عن دبلوماسى المؤتمر الوطنى (م . ع. ع) الذى تحرش جنسياً باحدى النساء فى مترو 7 يناير الجارى .

    وأوضح خطاب مكتب الادعاء ان الدبلوماسى لوحظ من قبل اثنين من شرطة مكافحة الجريمة قبل الحادثة وهو (يتفرس فى مؤخرات النساء) فى المحطة . وبعد ذلك بوقت قصير جاءت امرأة محددة لدى مكتب الادعاء وركبت القطار (4)، فقفز الدبلوماسى وراءها ووضع نفسه مباشرة خلفها . ورآه رجلى الشرطة وهو يحتك مراراً بمؤخرة المرأة التى استدارت عدة مرات لترمقه بنظرات حادة . ولاحظ رجلا الشرطة انتفاخ الجزء الامامى من بنطلون الدبلوماسى ، فألقى القبض عليه ووجهت اليه تهمة التحرش الجنسى واللمس القسرى . واسقطت التهم بعد ان قدم هويته الدبلوماسية .

    (مصدر التقرير أدناه) :

    http://nypost.com/2017/01/11/prosecutors-want-to-waive-immunity-for-pervert-diplomat/

    https://creepingsharia.wordpress.com/2017/01/12/muslim-diplomat-immunity-after-sex-abuse/

    (للمزيد من المعلومات):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216394

     

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