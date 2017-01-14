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    • ارهابى مصرى تكفيرى فى ضيافة عصام أحمد البشير

    January 14, 2017  

    (حريات)

    كشفت صحيفة (الاسبوع) المصرية بان مجمع الفقه الاسلامى – المؤسسة السودانية الحكومية لاصدار الفتاوى الدينية ويقودها عصام أحمد البشير ، عضو المؤتمر الوطنى وإمام مسجد آل البشير – استقبل رسميا الارهابى المصرى التكفيرى / محمد شاكر الشريف ، بالخرطوم .

    وأوضحت الصحيفة ان التكفيرى الارهابى تحدث فى ندوة بالخرطوم بحضور حسبو محمد عبد الرحمن نائب عمر البشير ، مما يؤكد الطابع الرسمى لاستقباله .

    جدير بالذكر ان محمد شاكر الشريف ، من مجموعة صالح سرية (التكفيريين) الذين نفذوا الهجوم الارهابى المعروف بأحداث (الفنية العسكرية).

    (للمزيد من المعلومات):

    http://www.islamist-movements.com/2302

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