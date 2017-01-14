إمتحان الشوارع.. (2017).. تاريخ!!؟ ورقة أولى

صلاح أحمد عبدالله

*هل صار مشروع الجزيرة وكل بنياته الأساسية منطقة (أثرية) .. كما يقول بذلك السيد وزير السياحة ..!! وما رأي وزير الزراعة .. وأين هي أموال النفرة الزراعية ..؟!!

*أين تقع الجبال الآتية .. وماهي (دلالاتها) التاريخية .. جبل جاري، جبل موية، جبل الرجاف، جبل مرة، وجبل (عامر) ..؟!

* أي الجبال أكثرهم أهمية …؟ ولماذا؟؟.. وليه وعشان شنو وكده؟!

* ما هي المسافة من العاصمة وحتى ميناء بورتسودان براً ؟! كم تستغرقها رحلة شاحنة محملة بالتفاح أو العلف أو الموبايلات.. وحاجات تانية؟ وهل هناك نقاط عبور في الطريق؟ وما هي مهمتها؟ جبايات فقط ؟؟ ومن المسؤول؟:

* شمال برج الاتصالات على الضفة اليسرى للنيل الأزرق.. كانت المنطقة زراعية .. حاليا أصبحت سكنية .. استثمارية .. هل هي من ضمن (الحتات) الباعوها؟؟.. ومن المستفيد؟؟

*العمارة (الحمراء) من صاحبها وكم ثمنها؟ ومتى يكتمل العمل بها.. حتى يزداد منظر (النيل) جمالاً ووقاراً.. وحلاوة.. يا حلاوة..؟!!

*في تقاطع شارع القصر مع شارع السيد عبد الرحمن .. توجد قطعة أرض مميزة شمال فندق مريديان .. تاريخ الصراع مستمر حولها أم انتهى..؟!!

*المسؤول (الكبير) السابق هل رجع البلد ..!؟ أم ما يزال يتجول بين القاهرة والأمارات ..؟!! كم عدد االقطع السكنية التي (لهطها)..؟!

*أين يقع جبل (لنكاكول) وهل الأراضي بالقرب منه .. أصبحت استراحة للكبار..؟؟!

*لو دخل البلاد (مليون) سائح صيني وكل واحد يحمل (٥) علب فكس مضاد للبرد .. وعدد السكان في السودان حوالي (٣٠) مليون .. كم مسحة ضد البرد يحتاجها المواطن في اليوم حتى يتقي برد الشتاء .. مع ارتفاع أسعار الفول ؟!!

*ما هو تاريخ إنشاء الأراضي الزراعية شمال (ألبان حلة كوكو) .. وهل صارت استثمارية ..؟! والمالك اليوم هل كان موظف حكومة ذات يوم..؟!

*الأراضي توزعت في بعض (الأرجاء) السودانية .. ما بين الصين، الأمارات، السعودية.. هل نعرف تاريخ كل منطقة.. وهل العائد لنا أم لهم.. وإذا كان (لنا) لماذا لم يظهر أثره على اقتصاد البلاد..؟!!

*بمناسبة (الذهب) هل تعرف أن السودان (القديم) كان يرسل ذهباً وفضة إلى (بيت المقدس).. الآثار تقول أن تحت المكان هناك (٦٥) طن فضة و(٢٥) طن ذهب من الملك السوداني الذي أرسل كل ذلك هدية للمعبد ..؟!

*وهل أن هذه الثروة كانت من أسباب الحروب الصليبية..؟!؟

*شرق منطقة البجراوية والنقعة والمصورات .. توجد آثار (أفران) كانت تستخدم لصهر الحديد.. من أول (الملوك) الذي تعلم هذه الصناعة وجعل منها سيوفاً، ودروعاً، وألبسة قتال..؟!

*المنازل والدور شرق الخرطوم.. وشارع القصر.. من هم أصحابها الذين كانوا يعيشون فيها وأين هم الآن؟ وكيف حالها اليوم .. نعم اليوم..؟!

*في شارع القصر وبالقرب من البنك الأهلي كان يوجد (معبد) لجالية أجنبية ونادي رياضي .. من هم أصحابه.. وأين هم الآن..؟!

*أراضي استاد الخرطوم والميدان شرقه كان يوجد ملعب كرة قدم.. وميدان لترخيص السيارات وسينما (غرب).. تاريخياً من هو الرجل (الفاضل) الكريم الذي تبرع بكل هذه المنطقة من أجل مصلحة المواطنين..؟!

*وعلى العكس تماماً من (باع) أراضي مدرسة الخرطوم المتوسطة للبنات .. وهي مدرسة نموذجية مساحتها (٨٥٣٢) متر مربع الكائنة بشارع الحرية.. كم الثمن .. ومتى تم البيع.. ولمن؟!!

*إذا نجحت .. أبقى قابلني..؟!

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