قانون الأحوال الشخصية للمسلمين (2)

عثمان مبارك موسى المحامي

1. وأد البراءة

تعتبر ظاهرة زواج الصغيرات من الظواهر المنتشرة في العديد من المجتمعات، وتجد هذه الظاهرة الخطيرة غطاءً قانونياً ودينياً عند هذه المجتمعات التي من بينها السودان. ومما لا شك فيه أن الزواج من طفلة صغيرة السن يعتبر نوعاً من الأنانية، إذ لا يفكر الشخص الذي يقدم على هذا الزواج إلا في نفسه وحسب، على حساب حياة شخص آخر، إذ تسجن روح الطفلة البريئة طيلة حياتها بناءً على قرار اتخذه غيرها. ودائماً ما تكون هذه الطفلة التي ترغم على الزواج في الصغر غير مهيأة نفسياً و جسدياً لتحمل تبعات هذا الزواج، الأمر الذي قد يسبب لها مشاكل تلازمها طيلة حياتها.

والسودان من الدول التي تجيز زواج الصغيرات حسب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث تنص المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على الآتي: (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل. والواضح من هذا النص أن القانون يجيز زواج الصغيرات اللاتي بلغن العاشرة من عمرهن. وهذا النص يشمل الذكر والأنثى من الأطفال، ولكن في الواقع، فإن البنات فقط هن من يُزَوَّجن في أعمار صغيرة، وقد خصت الفقرة الثالثة من المادة 40 المذكورة البنات القاصرات فقط. واشترطت المادة المذكورة شروطاً معينة لزواج الطفلات تتمثل في الآتي: 1/ ظهور مصلحة راجحة، 2/ إذن القاضي، 3/ كفاءة الزوج، 4/ ومهر المثل.

فبالنسبة للشرط الأول، ظهور المصلحة الراجحة، لم يحدد القانون ماهية المصلحة على وجه الدقة كما لم يضع معياراً موضوعياً لتحديدها، بل ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية، مما يجعل معيار تحديد المصلحة ذاتياً أكثر من كونه موضوعياً بسبب إختلاف البيئات والثقافات والمدارس التي ينتمي إليها كل قاضٍ. وأول ما يتبادر إلى الذهن أن المصلحة التي يُخشى فواتها تتمثل في الزوج ميسور الحال وكامل الأخلاق، أو أن المصلحة تتمثل في دفع ضرر يُخشى وقوعه على الصغيرة كأن يموت أبوها ويتركها بلا عائل أو غير ذلك. وفي كل الأحوال فإن هذه المصلحة تقوم على التكهن والتوقع فقط، لأن الزوج ميسور الحال وكامل الأخلاق قد يأتيها وهي راشدة، فتفويت هذه الفرصة على الطفلة لا يعني بالضرورة أنها لن تتكرر في المستقبل. وبالنظر إلى ظروف الزمان والمكان، فلا نعتقد أن هناك مصلحة من زواج طفلة في العاشرة من عمرها، بل مصلحتها في مواصلة تعليمها وأن تعيش حياتها كغيرها من الطفلات ومن ثم تختار زوجها بعد بلوغ سن الرشد بدلاً من أن تجد نفسها مكبلة بقيود فرضت عليها فرضاً ولا فكاك منها. أما الشرط الثاني المتمثل في إذن القاضي، فإنه يضع القاضي في موقف حرج لعدم وجود معيار محدد لتحديد المصلحة، ومن ناحية ثانية فسيكون هناك تفاوت كبير بين القضاة في تحديد المصلحة، وذلك بسبب إختلاف المدارس وإختلاف البيئات التي ينتمي إليها كل قاضٍ، فما يراه بعض القضاة مصلحة راجحة قد لا يراه قضاة آخرون كذلك، لأن المشرع لم يضع معياراً منضبطاً لتحديدها كما أسلفنا. ومعظم حالات زواج الصغيرات لا تتم بإذن المحكمة، بل إن القانون لم يضع أية آلية لضبط زواج الصغيرات كاشتراط شهادة الميلاد عند استخراج وثيقة الزواج، ولم يرتب أي أثر على حصول الزواج دون إذن، فلا مسئولية على الولي الذي زوجها دون إذن ولا المأذون. والشرط الثالث يتمثل في كفاءة الزوج، والكفاءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بالدين والخلق. فهل من مكارم الأخلاق أن يتزوج رجل رشيد، في زماننا هذا، من طفلة في العاشرة من عمرها؟!

أما الشرط الرابع المتعلق بمهر المثل، فليس أدل على ضعفه كشرط من أن الطفلة التي ستُزوَّج لن تستلم هذا المهر إلا بإذن وليها، لأنها قاصر والولي على نفسها لا بد أن يكون ولياً على مالها حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية نفسه، ما لم يشترِ لها وليها بهذا المهر ما يحسبه نافعاً لها. أما في غير هاتين الحالتين فلا يحق لها استلام مهرها إلا بعد بلوغها الثامنة عشرة من عمرها حسب نص قانون الأحوال الشخصية نفسه، حيث نص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م في المادة 215 على الآتي: (تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً)، وأورد القانون في المواد التالية لهذه المادة أحكاماً تتعلق بالولاية على مال القاصر؛ بحيث يتولى وليه التصرف في أمواله حتى يبلغ سن الرشد، ومن الناحية العملية فإن القاصر لا يُسلّم أمواله إلا بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر وعليه أن يتقدم بطلب للمحكمة يلتمس فيه إثبات رشده (مادة إثبات رشد). وبمقارنة هذه المواد مع المواد التي تجيز تزويج الطفلات يتبين أن المشرع قد أحاط المال بحماية أكبر من النفس. كما أن هناك تصرفات لا تحمل على السداد من مال القاصر، وهناك تصرفات اعتبرها المشرع باطلة بطلاناً مطلقاً كتلك التي ينتج عنها ضرر على مال القاصر (المادة 242). غير أن هذه الفرص غير متاحة للصغيرة التي يزوجها وليها إذا ترتب ضرر عن هذا الزواج في المستقبل.

ومن المشاكل الكبيرة التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في إجازته لزواج الصغيرات في سن العاشرة، أن الآثار التي تترتب على هذا الزواج أو الفرقة، تشكل عبئاً كبيراً على طفلة في هذا العمر، بل يتعارض القيام بهذه الواجبات مع حقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل لسنة 2010م. فحقوق الزوج على زوجته حسب نص المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين هي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة عليه في نفسها وماله. ومن آثار الفرقة في حالات الطلاق أو التطليق أو الوفاة، أن تتربص الزوجة لفترة زمنية محددة وهي ما يعرف بالعدة. فقد نصت المادة 207 على أن العدة هي مدة تربص تقضيها المرأة وجوباً دون زواج إثر الفرقة. ونصت المادة 208 على أن: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص قبل الفرقة. ونصت المادة 209 على أن تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. فإذا نظرنا إلى هذه الالتزامات يتبين لنا أنها تتعارض مع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل وفقاً لقانون الطفل لسنة 2010م. ومن هذه الحقوق أن تنمية الطفولة ورعايتها إلتزام ديني وإنساني ووطني والأسرة الطبيعية المكونة من الزوجين هي نواة المجتمع وهي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الأطفال – ويُكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية – ويكون لكل طفل الحق في التعليم العام.

فهذه بعض الحقوق التي نص عليها قانون الطفل لسنة 2010م، وبمقارنتها مع تلك الأعباء الملقاة على عاتق الطفلة المتزوجة، فإنه يصبح من الصعب عليها – إن لم يكن مستحيلاً – أن تتمتع بهذه الحقوق. فعلى سبيل المثال كيف تتمتع طفلة يقع على عاتقها عبء العناية بزوجها والمحافظة عليه في نفسها وماله، بحقها في التعليم. وكيف تتمتع الطفلة المتوفى عنها زوجها بحقها في البقاء مع أبويها – الأسرة الطبيعية – أو بحقها في التعليم، وهي معتدة لأربعة أشهر وعشرة أيام في المنزل المخصص للزوجية قبل وفاة زوجها.

• تعارض زواج الصغيرات مع القوانين العقابية السارية في السودان

يتعارض زواج الصغيرات مع القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الطفل لسنة 2010م. فلو افترضنا أن شخصاً تزوج طفلة في العاشرة من عمرها بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، ثم عاشرها معاشرة جنسية، فهل يُعد هذا الشخص مرتكباً جريمة الإغتصاب؟

يعرف القانون الجنائي جريمة الإغتصاب بأنها الممارسة الجنسية بغير رضا المجني عليه، كما عرفت المادة 3 من ذات القانون كلمة رضا بأنها: (تعني القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من شخص غير بالغ …)؛ وعرفت ذات المادة كلمة بالغ بأنها: (تعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالامارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات البلوغ). ومن ذلك يتبين أن من وطئ طفلة في العاشرة من عمرها يكون قد ارتكب جريمة الإغتصاب، لأن رضا الطفلة وهي في هذا العمر غير معتد به بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الطفل لسنة 2010م (المادة 45 منه). ولكن ربما شكلت تقاليد المجتمع والفهم المغلوط للدين سبباً لعدم توافر القصد الجنائي مما يجعل هذا التعارض نظرياً وليس عملياً.

وسبق أن فصلت المحاكم السودانية بمستوى عالٍ من المهنية، في قضية حكومة السودان //ض// س. م. المنشورة بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1961م صفحة 101. وتتلخص الوقائع في أن المدعو (س) تزوج الطفلة (ل) وهي في العاشرة من عمرها بموافقة أبيها، ولكن الأب اشترط عليه ألا يمارس معها أية ممارسة جنسية إلا بعد أن تصل سن البلوغ. وبعد عام من مراسم الزواج سمح الأب للزوج (س) بأن يأخذ ابنته معه إلى محل إقامته، حيث مارس معها الزوج ممارسة جنسية، فأخبرت الطفلة أباها. لاحقاً نشب خلاف بين الأسرتين مما دعا الأب لتدوين بلاغ لدى الشرطة ضد زوج ابنته. وقامت الشرطة بتقديم الزوج كمتهم أول تحت المادة 317 من قانون العقوبات (مواقعة طفلة قاصرة) كما قدمت الأب أيضاً كمتهم ثانٍ تحت المادة 84 (التحريض على إرتكاب جريمة). وبعد المحاكمة أُدين المتهمان الأول والثاني تحت المادتين المذكورتين. وفي مرحلة التأييد بواسطة المحكمة الأعلى، تم تأييد الإدانة في مواجهة المتهم الأول وعوقب بالسجن لمدة يوم واحد. وذكر القاضي في حيثيات قراره أنه على الرغم من أن الشريعة تجيز فعل المتهم الأول إلا أن فعله يشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وليس أمامنا خيار سوى تأييد الإدانة، ولكن مراعاة لهذه الظروف نقرر إيقاع عقوبة اسمية بالسجن لمدة يوم.

وبالنظر إلى هذه السابقة القضائية يتضح أن المحكمة قد طبقت القانون بمهنية عندما لم تقرر براءة الزوج من ارتكاب الجريمة المتمثلة في مواقعة طفلة، بل اكتفت بإيقاع عقوبة رمزية حتى لا يكون حكمها إجازةً للفعل. ولو تطورت القوانين على هذا النحو لما كانت قضية زواج الصغيرات حاضرة حتى هذا اليوم.

ولتوضيح هذا التعارض الموجود بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين العقابية الأخرى بصورة أدق، فلننظر للأمر من زاوية أخرى. فلو تزوجت طفلة في العاشرة من عمرها، وبعد ذلك مارست ممارسة جنسية مع شخص آخر غير زوجها. فما هو التكييف القانوني لهذا الفعل. هل تعتبر محصنة ومن ثم ستوقع عليها عقوبة الإعدام؟ الإجابة قطعاً بالنفي، لأن المادة 77 من قانون الطفل تحظر إيقاع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، كما لا يجوز إيقاعها على من لم يبلغ الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة بحسب الحال. ومن جانب الشخص الذي واقعها إذا لم يكن محصناً فإنه لن يعاقب بالجلد حسب نص المادة 146 من القانون الجنائي بل سيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع الغرامة حسب نص المادة 86 من قانون الطفل لمخالفته أحكام المادة 45 (ب) منه. لأن إحصان الطفلة بالزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، لن يكون سبباً لإفلاته من عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة. ومن ناحية الإثبات فإنه لا يشترط إثبات هذه الواقعة بشهادة أربع شهود لمجرد أن هذه الطفلة متزوجة، بل يمكن إثبات الواقعة بالبينات العادية بما في ذلك القرائن، لأنها جريمة إغتصاب وليست جريمة زنا.

ومن هذا يتضح أن قانون الأحوال الشخصية، وخصوصاً في سن الزواج، يجب أن يواكب التطور القانوني في السودان بدلاً من أن يقف حجر عثرة في مواجهة تطور المجتمع.

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