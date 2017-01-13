الجمعة  13  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • عملية جراحية خامسة لعمر البشير في القلب

    January 13, 2017  

    (حريات)

    خضع المشير عمر البشير لعملية جراحية جديدة ، ، لعمل قسطرة في القلب ، وهي العملية الجراحية الخامسة له ، مساء أمس الأول 11 يناير .

    وحسب وكالة الأنباء الحكومية الرسمية (سونا) ، أكدت رئاسة الجمهورية أن المشير عمر البشير أجرى عملية قسطرة استكشافية بمستشفى (رويال كير) مساء الأربعاء .

    وقال مصدر برئاسة الجمهورية : ( البشير غادر المستشفى عقب القسطرة ، وإنه يزوال مهامه بصورة طبيعية بعد الإطمئنان على صحته).

    وقال طبيب قلب سوداني مقيم بلندن لـ (حريات) ، ان (عملية قسطرة القلب في حد ذاتها عملية تشخيصية لمعرفة ما إذا كان المريض يعاني من ضيق في الشرايين التاجية أم لا .

    ورجح الطبيب إصابة عمر البشير بضيق شرايين القلب ، قائلاً ان ( مريض ضيق الشرايين يحتاج إلى عدم بذل أي مجهود ، لأن بذل أي مجهود سيساهم في زيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ما يجعل القلب يبذل مجهود كبير وبالتالي يحتاج إلى دم أكثر ، وينصح الأطباء المريض في هذه الحالة بالراحة الكاملة) .

    وكان عمر البشير قد أجرى عمليتين جراحيتين لحباله الصوتية في السعودية عام 2012 ، كما خضع لعمليتين في ركبتيه بمستشفر رويال كير في الخرطوم عامي 2014 و2015.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...