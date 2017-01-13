عملية جراحية خامسة لعمر البشير في القلب

(حريات)

خضع المشير عمر البشير لعملية جراحية جديدة ، ، لعمل قسطرة في القلب ، وهي العملية الجراحية الخامسة له ، مساء أمس الأول 11 يناير .

وحسب وكالة الأنباء الحكومية الرسمية (سونا) ، أكدت رئاسة الجمهورية أن المشير عمر البشير أجرى عملية قسطرة استكشافية بمستشفى (رويال كير) مساء الأربعاء .

وقال مصدر برئاسة الجمهورية : ( البشير غادر المستشفى عقب القسطرة ، وإنه يزوال مهامه بصورة طبيعية بعد الإطمئنان على صحته).

وقال طبيب قلب سوداني مقيم بلندن لـ (حريات) ، ان (عملية قسطرة القلب في حد ذاتها عملية تشخيصية لمعرفة ما إذا كان المريض يعاني من ضيق في الشرايين التاجية أم لا .

ورجح الطبيب إصابة عمر البشير بضيق شرايين القلب ، قائلاً ان ( مريض ضيق الشرايين يحتاج إلى عدم بذل أي مجهود ، لأن بذل أي مجهود سيساهم في زيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ما يجعل القلب يبذل مجهود كبير وبالتالي يحتاج إلى دم أكثر ، وينصح الأطباء المريض في هذه الحالة بالراحة الكاملة) .

وكان عمر البشير قد أجرى عمليتين جراحيتين لحباله الصوتية في السعودية عام 2012 ، كما خضع لعمليتين في ركبتيه بمستشفر رويال كير في الخرطوم عامي 2014 و2015.

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