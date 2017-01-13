رغم تدهور حالته الصحية .. جهاز الأمن يمنع الدكتور أمين مكى مدنى من السفر

(حريات)

منعت الأجهزة الأمنية بمطار الخرطوم الدكتور أمين مكي مدني – رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني – من السفر إلى القاهرة ، وصادرت وثائق سفره وعائلته ، وطلبت منه مراجعة رئاسة جهاز الأمن ، أمس الخميس 12 يناير .

ويعاني الدكتور أمين الذي يبلغ من العمر (78) عاماً من فشل كلوي حاد ، وكان متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة برفقة زوجته وابنته لإجراء عملية زراعة كلى ، حيث ظل ولفترة طويلة يباشر عمليات الغسيل بين القاهرة والخرطوم.

وقال د. أمين في تصريح لـ (سودان تربيون) إن السلطات أبلغته بمنعه من التوجه للقاهرة، التي كان يقصدها لإجراء عملية جراحية يوم السبت.

وأضاف ان (سلطات مطار الخرطوم احتجزت وثيقة سفري والاسرة بعد إكماله الأجراءات ، وأبلغتني بأني محظور من السفر مؤقتاً ، وطلبوا منى مراجعة جهاز الأمن والمخابرات).

وسبق ومنعت الأجهزة الأمنية الدكتور أمين من السفر إلى القاهرة في 4 مايو 2015 .

وكانت مبادرة المجتمع المدني انتخبت بالاجماع أمين مكي مدني رئيساً لها 4 يناير الماضي .

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