مستشفى الجزيرة للأورام : تسجيل ( 3 إلى 5) حالات اصابة وسط الاطفال يوميا

(الجريدة)

كشفت مستشفى الجزيرة للاورام، عن تسجيل (3ـ5)حالات اصابة جديدة وسط الاطفال يومياً، واكدت ان معدلات التردد اليومي للاطفال وصلت (30-40) حالة، وحذرت في الوقت ذاته من نقص وصفته بالكبير في العلاج الكيميائي الذي اكدت اهميته للمصابين بسرطان الكلى والدم والجهاز الليمفاوي وبعض الامراض الأخرى.

ونوهت اختصاصية اورام سرطان الاطفال بمستشفى مدني للاورام د. ندى عثمان لوجود (10) اسرة بكل عيادة قسمت بمعدل سرير لكل 3 حالات، واشارت لاستغلال غرفة عزل للكبار لتنويم الاطفال المصابين، وكشفت لـ(الجريدة) أمس، عن وجود نقص وصفته بالكبير في العلاج الكيميائي (البنكرستين) الذي اكدت اهميته للمصابين بسرطان الكلى والدم والجهاز الليمفاوي وبعض الامراض الاخرى، ولفتت لوجود اصابات وسط الاطفال من عمر يوم الى 15 عاماً.

وشددت اختصاصية الاورام على ضرورة توفير فرص التدريب للاطباء والكوادر من أجل الارتقاء بالعمل، وطالبت بتوفير الادوية بالمستشفيات والعلاج التلطيفي والادوية الداعمة، واستعجلت استكمال مستشفى سرطان الاطفال بالولاية وتوفير معينات العمل من اسرة واجهزة وكوادر وتشجيع البحث العلمي لتطوير العملية العلاجية.

وطالبت ندى بتوفير الدعم الاجتماعي لأسر المصابين بالسرطان وتوفير استراحة لمرضى سرطان الاطفال لأن معظم المرضى من الولايات الاخرى، ونبهت الى ارتفاع تكاليف العلاج وقالت انهم لايستطيعون مقابلتها منفردين.

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