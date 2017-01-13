وفد الحركة الشعبية يختتم زيارته للنرويج ويلتقي عمدة أوسلو

(حريات)

أختتم وفد الحركة الشعبية زيارته للعاصمة النيرويجية أوسلو وإلتقى الامين العام ياسر عرمان ونائب ممثل الحركة الشعبية في فرنسا مراد موديا بعمدة بلدية أوسلو وهو بمثابة رئيس وزراء البلدية ومسؤل جهازها التنفيذي رايمون يوهانس في مباني البلدية(وتكتسب مباني البلدية اهمية عالمية، فهي توزع فيها جوائز نوبل للسلام، وتكتسب بلدية اوسلو ومسؤليها اهمية خاصة في السياسة النيرويجية)، وهو أيضا الأمين العام السابق لحزب العمال النيرويجي واحد الشخصيات النافذة في السياسة النيرويجية.

وتناول معه الوضع السياسي الراهن في السودان وضرورة تغيير سياسات المجتمع الدولي لتتجاوب مع رغبة الشعب السوداني في التغيير والوصول لترتيبات إنتقالية جديدة تنهي الحرب ونظام الحزب الواحد، والتقى الوفد بعدها بعدد كبير من الناشطين السودانيين في حوار ضم الامين العام ونائب ممثل الحركة الشعبية في فرنسا والدكتور شريف حرير وتناول النقاش قضايا توحيد المعارضة وإسقاط النظام وتفعيل عمل السودانيين في الخارج وفي النرويج لتغيير سياسات المجتمع الدولي لتتجاوب مع رغبات الشعب السوداني في التغيير وضرورة توحيد السودانيين بالخارج تحت راية موحدة لدعم نضال الشعب السوداني بالداخل.

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