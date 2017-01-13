بيان من تجمع طلاب دارفور حول إطلاق سراح الطالب بوش ومصير بقية الطلاب المعتقلين

(حريات)

تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا السودانية

بيان حول: إطلاق سراح الطالب بوش عمدة بوش ومصير بقية الطلاب المعتقلين.

إننا نحي ونرحب بزميلنا بوش عمدة بوش الذي تم إطلاق سراحه من قبل جهاز الأمن والمخابرات ،ولقد امضى خمسة أيام في المعتقل محروما من حريته ظلما وجورا وهذا هو ديدن الممارسات التي تتنافى مع القوانين والاعراف والقيم والأخلاق والتي ظلت تمارسه حكومة المؤتمر الوطني علي الإنسان في السوداني منذ مجيئها علي سدة الحكم عن طريق الإنقلاب العسكري الغادر في ليلة 30 يونيو/1989م المشؤمة.

إننا نذكر الجميع بان في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات كل من الطالب/ آدم إبراهيم إسحاق حجر رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القران الكريم والطالب/ حامد رحمة الله عيسى نائب الأمين العام للرابطة بالجامعة نفسها اللذين أعتقالهما عناصر جهاز الأمن والمخابرات منذ العام الماضي، وبهذا الشأن نطالب من جديد، هذا الجهاز غير المسؤول ولا المقبول أن يطلق سراح زميلينا اللذين ما زالا في معتقلاته فورا. ونطلب أيضاً من الهيئات والمؤسسات القانونية والمحاميين برفع دعاوي قضائية ضد محمد العطا مدير جهاز الأمن والمخابرات والذي ظل يحرم طلابنا حقهم في العيش بسلام وأمان، عن طريق الإعتقالات التعسفية والإذلال والتعزيب والإهانات، التي ظل يمارسها هذا الجهاز سيئ السمعة علي طلابنا وعلي كل من يرفض القهر والإستبداد من ابناء في وطننا العزيز الذين مازالوا يقارعون حكومة الجبرود هذه.

الحرية لكل نفس عزيزة ترفض الوهن والاذلال، والخزي والعار لحكومة المؤتمر الوطني، والطاغية المستبد عمر البشير

إعلام التجمع

2017/1/12م

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