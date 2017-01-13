هل يستحق هذا البرلمان الإحترام ؟!

زهير السراج

* تخيلوا الى أية درجة وصل الحال بنواب البرلمان لعدم احترام المهنة التى يأخذون عليها الأجر (ومن أخذ الأجر، حاسبه الله بالعمل)، وللقانون.

* زميلتنا المحررة البرلمانية (سارة تاج السر) وافتنا بالنبأ التالى من المجلس الوطنى، ونشرته صحيفتنا (يوم الإثنين الماضى (9 يناير، 2017 ):

* “عطل عدم اكتمال النصاب القانوني لنواب البرلمان امس، اجازة مشروعي قانون القضاء الاداري (تعديل)، والسلك الدبلوماسي والقنصلي، ورفع رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر الجلسة، وأرجأ اخذ الرأي على مشروع القانون الاول في مرحلة العرض الاخير، والثاني في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة ليوم الثلاثاء.

* “وتسببت نقطة نظام اثارها النائب المستقل (محمد طاهر عسيل)، قبل أخذ الرأي على مشروع قانون القضاء الاداري في مرحلة العرض الاخير، في إرجاء التصويت على مشروع القانون، حيث طالب (عسيل )بحصر عدد النواب، وأوقف رئيس البرلمان (ابراهيم عمر، عرض المشروع في مرحلة القراءة الاخيرة، وأقر بأن النصاب القانوني غير مكتمل وان العدد الموجود اقل من المطلوب، ورفع الجلسة على ان يأخذ الرأي في مشروعي القانونين يوم الثلاثاء” انتهى الخبر!!

* بالله عليكم ماذا يمكن أن نصف هذا السلوك من أعضاء المجلس الوطنى الذين تغيبوا عن الجلسة (لدرجة عدم اكتمال النصاب) فى يوم مخصص لاجازة قانونين، بينما المهمة الاساسية والاولى التى يطلعون بها هى تشريع القوانين، بماذا يمكن أن نصف هذا السلوك؟

* الوصف الصحيح لمثل هذا السلوك هو عدم احترام عملهم، وعدم احترام القانون، وأكل مال الشعب الذى يعطيهم الأجر مقابل ما يقومون به من عمل، وعدم احترام الوقت، واهدار الزمن .. ويمكن للآخرين أن يضيفوا أوصافا أخرى، منها كما قال لى أحد الأصدقاء، عدم احترام أنفسهم، وعدم إحترام من انتخبهم أو اختارهم للقيام بمهنة النيابة البرلمانية وتمثيل الناس، ومن لا يحترم نفسه ولا يحترم عمله، ويتغيب بدون سبب وجيه لدرجة تعجيز البرلمان عن القيام بعمله وتعطيل إجازة القانون، لا يستحق أداء المهمة التى أوكلت إليه، والثقة التى وضعت فيه، واحترام الناس لهم .. نعم، لا يستحقوا الثقة والاحترام!!

* والغريب أن تمر هذه (السقطة) بدون عقاب، ويكتفى رئيس البرلمان برفع الجلسة وأجيل اجازة التشريعات المعروضة وتعطيل العمل ومصالح الناس، بدون اتخاذ اى اجراء ضد النواب المتغيبين أو تقريع أو تأنيب أو لوم، أو حتى مجرد تعليق !!

* هل يستحق مثل هذا البرلمان الاحترام، أيها السادة، واترك لكم الإجابة!!

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