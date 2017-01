لقاء باريس والنهوض الجماعى لانقاذ الوطن!

د.عبد الماجد بوب

فى غضون الأيام القادمة يلتقى ممثلو فصائل وتجمعات قوى الانتفاضة فى العاصمة الفرنسية بدعوة من هيئة مهتمة باحلال السلام وعودة الحكم المدنى الديمقراطى للسودان. وبتجاوز عن بقية التفاصيل، يجد هذا اللقاء ترحيباً واسعاً لأنه ينعقد فى خضم ظروف عظيمة الأهمية لوطننا. ونتطلع أن ينحو اللقاء منحىً عملياً يركز على حل المعضلات التى تواجه مسيرة الانتفاضة. وقد اتحدت الرؤى فى ضرورة توحيد الصف الوطنى، والنأى عن تغليب المصالح الذاتية الضيقة. وسوف يحمل انتصارالانتفاضة فرصاً رحبة أمام كل فصيل لتغليب وجهة نظره وبرامجه وصولاً للحكم. ولكن هذه لحظة الوحدة، والعمل المشترك واعلاء مصلحة كل السودانيين فوق أى مصلحة أخرى.

والواجبات التى تطرح على طاولة البحث تصعب على الحصى. ونرى أن توسع دائرة المشاركة. وكان الراحل جون قرنق يردد بأنه “كل ما كبر الماعون تضاعفت القوى فى وجه العدو.” والدكتورمارتن لوثر كينج فى معركة نيل الحقوق المدنية لا يكل ولايمل من التشديد (The necessity of now) على “ادراك ضرورة اللحظة”

ومن ضرورات اللحظة التاريخية أن لا تنفرد الأحزاب السياسية بلقاءات مثل لقاء باريس بمعزل عن ممثلى شباب الانتفاضة حديثى العهد ببناء علاقاتهم الخارجية. واذا لم يتوفر الوقت لاشراكهم فى لقاء باريس القادم ندعو الى اطلاعهم والعناية بوجهة نظرهم باعتبار شركاء ومبادرين.

نقترح على المجتمعين أن يخطوا خطوات عملية كبيرة الى الأمام تعزّز ثقة الشعب وتعلى هممه وتحفزه على الانخراط فى الانتفاضة. وفى مقدمة الأوليات أن ينظر فى صياغة برنامج عمل لما قبل ومابعد سقوط النظام. وهذا العمل يتطلب الاستعانة بسودانيين من أهل الخبرة والاستقامة. البرنامج لن يحوي كل شاردة وواردة، ولكن بالضروة المهام الاساسة لطمأنة المواطن بسلاسة وسلامة الانتقال للحكم الديمقراطى، ومنع الانزلاق الى أتون الفوضى خاصة فى ظروف التمزق الاجتماعى التى دفعت بكل كيان الى بناء ترسانته الخاصة من أحدث العتاد والعدّة واعداد المقاتلين. وفى ذات السياق هنالك ضرورة للاستعانة بالعناصر ذات الخبرة والثقة لتصفية المليشيات. وبالطبع هنالك قضايا ملحة يتعين وضعها بين ذوى الخبرة من السودانيين.

وحتى تكتمل الصورة فى نظر الشعب يحسن البدء فوراً فى وضع ميثاق سياسى مفصل وملزم واستصحابه ببرنامج العمل المقترح.

وفى هذا السياق نضع أمام المجتمعين المحترمين أن يتوافقوا بداية على أعلان نوايا موجز ولا يمثل بديلاً للميثاق السياسى كما كان الحال عليه فى ميثاق أسمرا(1995 )

وقد اطلقنا على الوثيقة المقترحة تسمية تؤكد محدودية أهدافها والنأى عن الخلط بينها والميثاق الوطنى الشامل كما اقترحنا. والهدف هو تحديد النوايا وصدق الالتزام منذ نقطة البداية. ولا تتطاول الى أبعد من ذلك.

اعلان نوايا أساسية بين قوى الانتفاضة

نحن ممثلو فصائل الانتفاضة نعلن أمام الله والوطن، وأمام الشعب السودانى المفدى، التزامنا الذى لا ينفصم، بأن نعمل وفق المبادىْء الواردة أدناه:

أولاُ : أن نقف جميعاً كالبنيان المرصوص حتى يتم النصر التام على الطغمة الحاكمة، والانتقال بالوطن الى الوحدة الحقيقية واقامة مجتمع العدالة والديمقراطية والسلام، وتحقيق المساواة التامة بين كل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن أى ولاء قبلى أو جهوى أو دينى وغيرها، ومنح الاعتبار العاجل للمناطق المتضررة من ويلات الحرب والدمار.

ثانياً : أن نحافظ على وحدتنا ونسد الطريق أمام أعداء الانتفاضة وارادة الشعب والساعين لتثبيط الهمم والمعنويات، والمتخاذلين ومتصيدى التناقضات الثانوية بين فصائل الانتفاضة الشعبية.

رابعاً : نلتزم بتحقيق برنامج عمل يتضمن واجبات ما قبل الانتصار على الطغمة الحاكمة وما بعدها بتخطيط عال، وحسم وبدون استرخاء وتهاون.

خامساً: نتعهد أمام الله والوطن أن لا نوصد الباب فى وجه كل من يبدى رغبة صادقة فى الانضمام الى مسيرة الانتفاضة. وندعو على الوجه الخصوص منسبى القوات المسلحة وأجهزة الأمن والقضاء والخدمة المدنية لكى ينحازوا الى جانب الشعب قبل فوات الأوان.

سادساً: نتعهد أمام الله والشعب أن نبذل كل غالى ومرتخص لتكملة مالم يكتمل فى روح الثقة الجماعية والعمل كيد واجدة

[email protected]

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)