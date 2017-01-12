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    • يُضحكون من جهلهم الامم : جهلة خارجية المؤتمر الوطنى يُخطئون فى كتابة لقب ضيفهم

    January 12, 2017  

    (حريات)

    علق السير / سايمون ماكدونالد وكيل وزارة الخارجية و الكومنولث البريطانية على جهل الخارجية السودانية بالانجليزية، على خلفية المراسم المصاحبة للعشاء الرسمي الذي أقامته الخارجية بالخرطوم علي شرف السيد / إدوين صمويل المتحدث بإسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، علق ساخراً بكلمة No comment  .

    وكان مصدر السخرية كلمتى spook man (الصورة مرفقة) ، ويقصد بهما جهلة خارجية المؤتمر الوطنى المتحدث  , وتكتب اما (Spokesman) أو (Spokesperson) .

    ونقول للسير سايمون ماكدونالد ان هؤلاء لا يعرفون حتى العربية .

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=163343

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