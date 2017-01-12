السيناتور الجمهورى تيد كروز يتقدم بمشروع قانون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

(وكالات – حريات)

نشر السيناتور والمرشح السابق فى سباق الانتخابات الأمريكية (تيد كروز) ، تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، أعرب فيها عن فخره بتقديم مشروع قانون داخل مجلس الشيوخ الأمريكى يطالب فيه الخارجية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

ويدعم كروز في مجلس النواب النائب الجمهوري مايكل ماك كول من ولاية تكساس، وزميله النائب ماريو دياز بالارت من ولاية فلوريدا.

وأضاف تيد كروز فى اليوم الثانى (اليوم، النائب مايكل ماك كول وأنا، قدمنا الحرس الثوري الإيراني ضمن قانون الإرهاب، لوقف الدعم الإيراني للإرهاب).

ويستند كروز ومن معه في مشروعي القانونين الجديدين، على دعم الإخوان والحرس الثورى لجماعات تضعها واشنطن ضمن قوائم الإرهاب.

وقال الخبير في الشؤون الأميركية والمحامي ناصر فياض (مشروعا القانونين، في حال إقرارهما من مجلسي الشيوخ والنواب، يتضمنان تطبيق عقوبات على جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني، وحظر التعامل معهما).

من جانبه، قال عضو الحزب الجمهوري ساجد تارار (السيناتور تيد كروز قدم مشروعي قانونين لا يزالان في مراحلهما الأولى (.. ) لكن الأمر يمكن أن يصبح مرجعية للخارجية الأميركية لتجميد الأموال الخاصة بهم، والأموال التي ترسل من بلد إلى آخر يدعمونه. أو تنمية أموالهم من خلال الاستثمار. فهذا القانون سيضع العقوبات على كل نشاطات الحرس الإيراني والإخوان).

ويسعى كروز لحشد أغلبية في الكونغرس، وتشكيل اللجان الضرورية للوصول إلى صيغة قانونية متكاملة ومقنعة، معتمدا على الأغلبية الجمهورية تحت القبة، وفي البيت الأبيض.

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