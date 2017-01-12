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    • مليشيات المؤتمر الوطنى تعتدى على طلاب كلية التربية بجامعة الخرطوم

    January 12, 2017  

    (حريات)

    اعتدت مليشيات طلاب المؤتمر الوطنى على طلاب كلية التربية جامعة الخرطوم ، مستخدمة الذخيرة الحية وقنابل الغاز والعصى و(السواطير) ، مما أدى إلى إصابة العديد من الطلاب ، بعضهم إصابته خطيرة ، أمس الأربعاء 11 يناير .

    وكانت محكمة بامدرمان شمال ودنوباوي حاكمت كل من : محمد نور موس محمد ، حيدر احمد عيسى جمعة ،  بلال فضيل حمدي  ، محمد ابراهيم  ، نصرالدين عبدالله ، عمران ابكر ، محمد صالح ديار محمد ، بالجلد عقب بلاغ كيدى ضدهم من الشرطة الجامعية .

     واقام طلاب الجامعة مؤتمرا صحفيا داخل الكلية لشرح مجريات المحاكمة ، واثناء انعقاد المؤتمر هجمت عليهم مليشيات طلاب المؤتمر الوطني بالاعيرة النارية وقنابل الملتوف والسيخ والسواطير .

    وادى الهجوم الى اصابة عدد من الطلاب ، من بينهم : عبدالهادي عبداللطيف ، ابراهيم شو تايم ،عبدالمنعم ادم ، ياسين احمد مكي ، احمد الهجا ، سعدية ادم جون ، فايزة ابراهيم .

    واعتقلت الاجهزة الامنية عددا من الطلاب ، من بينهم الطالب يس مكي المستوى الخامس كيمياء وتم اطلاق سراحه بعد تعرضه للتعذيب .

    ونشر نشطاء على موقع (الفيسبوك) فيديو يوضح مدى العنف الذي أستخدمته الأجهزة الأمنية والمليشيات الطلابي ضد طلاب كلية التربية.

    وتشير (حريات) الى ان العنف يشكل مركز آيديولوجية الطلاب المتأسلمين ، وأداة اساسية من أدوات عملهم السياسى ، بل ومعيار الصدقية والولاء ، ولهذا ظلوا القاسم المشترك الاعظم فى كل أحداث العنف فى الجامعات . وواحدة من قواعد عنف طلاب المؤتمر الوطنى انهم حين يستشعرون تصاعد مد طلاب الجامعات فى معارضة النظام يقطعون عليه الطريق بالعنف الاجرامى الدموى ، حتى ينكفئ الطلاب نحو الداخل بدلاً من الخروج الى الشارع .

    (شاهد الفيديو):

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1195060763908043&id=240502886030507

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