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    • زينب بدر الدين عن تعذيب محمد ضياء : قوى بقدر ما تعرض له ومستعد للجولة القادمة

    January 12, 2017  

    (زينب بدرالدين)

    محمد ضياء خرج قوى العزيمة مهدود الجسد كان فى زنزانة حمامها طافح فى المراتب .الأكل بمستوى من السوء بعد كم لقمة بستفرغ الفول بدون زيت ولا ملح ولا حتى موية فول الرجلة مع صفق النيم والعشاء شعيرية بالموية ..الزنزانة مليانة قمل ..يحتاج لعلاج من مشاكل جلدية ..حتى الأظافر تشوهت ..

     قوى بقدر ما تعرض له ومستعد للجولة القادمة.

    (نقلاً عن فيسبوك).

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