الكان السبب

الفاتح جبرا

• المواطنة (س) موظفة سابقة بإحدي المصالح الحكومية ، توفى عنها زوجها وقد ترك لها بنتاً واحدة تخرجت حديثاً من إحدي الجامعات في إنتظار أن تجد عملاً ، فجأة تدهورت حالة (س) الصحية فذهبت إلى المستوصفات الخاصة بعد أن عجزت المستشفيات الحكومية من تشخيص المرض ، ذهبت إلى عدة مستوصفات ، قابلت العديد من الأطباء ، أجرت العديد من الفحوص ، لم يتفق الجميع حول تشخيص واحد لكن البعض قد شخص المرض بانه (ورم خبيث بالثدي) !

• أشارت لها إحدى صديقاتها أن تسافر إلى (القاهرة) لأن قريبتها قد حدث لها نفس الشيء وقد تعالجت تماماً عند أحد أطباء الأورام هنالك ، إقتنعت (س) بالفكرة ولكن كانت العقبة هي من أين تأتي بالمال ؟ تذاكر السفر ، السكن، الفحوصات ، أجرة الطبيب و (حق العملية) إن أشار لها الطبيب بذلك؟

• لم يكن لدى (س) غير معاشها الشهري وقطعة أرض تركها لها (المرحوم) تقع على تخوم الخرطوم ، أشارت لها إبنتها بأن تقوم ببيعها فهي الشيء الوحيد الذي يمكنه الإيفاء بمستلزمات وتكاليف الرحة ، بالفعل (قامت (س) ببيع القطعة بواسطة أحد السماسرة وقامت بتحويل قيمتها التي بالكاد تكفي لرحلتها العلاجية ، وما لبثت أن أكملت إجراءآت السفر لها ولمرافقتها (إبنتها) .

• إستأجرتا شقة في (وسط البلد) وفي اليوم الثاني وبعد أن إستراحتا من وعثاء السفر قررتا الذهاب إلى (عيادة الطبيب) حسب العنوان الذي بالكارت .. ما إن إقتربا من المجمع الطبي الذي يوجد به الدكتور حتى توجه نحوهما (زول سوداني) كامل الدسم يفيض وجهه بالبشاشة والترحاب .. عراقي وجلابية وعمة وسديري و(شنب) .. صافحهن مصافحة حارة :

• والله أنا مما شفتا التوب ده عرفتكن سودانيات وجايات للعلاج .. إن شاء الله مافي عوجة؟

• الحمدلله .. بس أمي دي عيانه وجايين نعالجا ..

• مافي مشكلة تب .. أنا موجود مشكلة تب مافي

• أصطحبهما (صاحبنا) إلى عيادة الدكتور الذي أشار عليهن بغمل بعض الفحوصات والصور التشخيصية .. أمام كاونتر دفع رسوم الصور فوجئتا بأن المبلغ (المصري) الذى كان معهن (ناقص 400 جنيه) فما كان من صاحبنا إلا أن يخرج محفظته من جيب الجلابية ويعطيهما المبلغ قائلاً :

• إنتو ما مجهزات عملة مصرية كفاية وللا شنو؟

• لا لسه ما صرفنا

• حقو إنتو تصرفو قروشكم كولها عشان تاني ما يحصل ليكم كده .. هسه أكيد الدكتور ح يكتب ليكم أدوية وعلاجات

• والله كلامك صاح يا ولدي .. اها القروش بصرفوها وين؟

• هنا قريب .. الشارع الأول ده خليهو الشارع التاني فيهو صرافة ممكن أصرف ليكم بسرعة وأجي قبل النتيجة أكيد الدكتور ح يكتب ليكم أدوية وحاجات

• (وهي تفتح الشنطة) : كلامك صاح يا ولدي .. كدي هاك (عد) ديل يا ولدي

• أخذ صاحبنا (الدولارات) على أمل أن يقوم بتحويلها ويعود ريثما تظهر الفحوصات .. لكنه لم يعد حتى بعد أن عادت (س) إلى أرض الوطن بعد أن وقف على سفرها بعض من أبناء هذا البلد العظيم !!!

• ما ينط لينا زول يقول الكلام ده ما بيحصل .. ده الحاصل من لسان المواطنة (س) شخصياً .. هو بلا دفن الرؤوس في الرمال الطلع (زيتنا) منو ؟ أقصد شنووووووو …

• عرفنا الشعوب لما تجوع ممكن (تنصب) و (تحتال) لكن هل يمكن لشخص أن يحتال على مريض بمرض خبيث بينه وبين فقدان الحياة ما يقدره الجليل الرحيم؟ أي نوع من السودانيين هؤلاء الذين يعيشون من النصب والإحتيال على أبناء جلدتهم .. أي رجل (سوداني) يمكن أن ينصب على إمراة سودانية في بلاد غربة (ومريضة كمان)؟

• أسئلة كثيرة حائرة لا ندري لها إجابات كلها تصب في خانة (ماذا أصاب الشخصية السودانية) ألم نكن من قبل مثالاً للفضيلة والأخلاق النبيلة .. لم نكن من قبل نسمع مثل هذه القصص العجيبة … ومن المؤكد إنو دي بس (عينة) وأن هنالك ما يندى له الجبين .. لا حول ولا قوة إلا بالله !!

• كسرة :

• الله يجازي الكان السبب !!

• • كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 56 واو – (يعني ليها سبعة سنوات وشهرين) ؟

• كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 45 واو (يعني ليها ثلاث سنوات وتسعة شهور)

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