اتفاقية تعاون في (المسائل الأمنية كافة) بين النظامين السودانى والتركى

(وكالات – حريات)

وقعت وزارة داخلية نظام المؤتمر الوطنى ونظيرتها التركية على اتفاق أمني للتعاون والتنسيق المشترك بينهما في المسائل الأمنية كافة.

وأوضح وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن في تصريح صحفي عقب عودته أمس الثلاثاء من تركيا ان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يشمل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية كافة.

وأضاف ان الاتفاق تضمن أيضاً تعزيز التعاون في التدريب والعمل على زيادة المنح في الدراسات العليا خاصة في المجال الأمني، بجانب التدريب المستمر على مستوى المعاهد العسكرية والأكاديمية، مع التأكيد على تبادل المعلومات ووضع برنامج للزيارات المتبادلة بين الجانبين بغرض متابعة سير تنفيذ الاتفاق .

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