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    • نداء لمساعدة الطفل سليم إدريس النظيف

    January 11, 2017  

    (حريات)

    مساعدة الطفل سليم

    إدارة صحيفة حريات

    الموقرة

    بسم الرحمن الرحيم

    الطفل سليم إدريس النظيف أصيب في حادث حركة في ريعان طفولته وسبب له ذلك شللاً دائماً ويعيش طريح على الفراش. حسب أحدث تقارير الطبيب إنه سيماثل الشفاء إذا استمر في جلسات الدلك. غير أن الأسرة غير قادرة على مراجعة الطبيب لغياب الإمكانيات المادية. ويرجع ذلك إلى أن الأم مطلقة وتعول ستة أطفال آخرين كبائعة شاي بدخل محدود. أما الأب لا يعرف له اتجاه وليس له دور في رعاية الأطفال. الرجاء من أهل الخير الوقوف بجانب هذه الأسرة بالتبرع بما يستطيعون. مرفق أدناه هاتف أم الطفل وصوره.

    اسم الأم سمية محمد عبد الرحيم

     0968380685 الهاتف

    من طرف إبراهيم موسى

    0018319173195

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