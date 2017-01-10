الشاب السودانى أحمد خليفة يكرم كبطل فى نيويورك

(وكالات – حريات)

كرم قادة المجتمع بنيويورك الشاب السودانى / أحمد خليفة – 17 عاماً – على انسانيته وشجاعته الاسبوع الماضى .

وكان أحمد خليفة داخل قطار متجه الى بروكلين حوالى الساعة السابعة مساء 28 ديسمبر عندما رأى شاباً يدعى ريفون جونز – 31 عاماً – يصفع امرأة يهودية تجلس بجواره ، مما أدى الى فقدانها الوعى ، فأوقف أحمد القطار وطارد المعتدى واتصل بالشرطة وانتظر حتى حضورها .

وأوضح أحمد خليفة (رأيته يضرب المرأة.. نزل من القطار بعد أن قام بضرب المرأة، وحاول الانزواء في شوارع مجاورة). وأضاف إنه وجد نفسه أمام شخص أطول منه بحوالي قدم، وفي ضعف عمره ، ولكنه طارده ، من المحطة في فلاتبوش، سيرا على الأقدام، وبعد ذلك في سيارة مع رجل يهودي أرثوذكسي جاء للمساعدة في مطاردة الجاني ، وفيما رصدا المعتدى لكي لا يهرب عن أعينهم، أبلغا الشرطة التي ألقت القبض عليه.

وأضاف أحمد خليفة ( كانت ترتدي ما يرمز إلى أنها يهودية وأنا مسلم، وبعض الناس ارتبكوا لذلك وهم يتساءلون، إنك تساعد امرأة يهودية، وأنا لم أفعل شيئا سوى اننى ساعدت امرأة بغض النظر عن ديانتها).

(مصادر التقرير أدناه):

http://forward.com/news/breaking-news/359344/muslim-teen-honored-for-chasing-down-attacker-of-orthodox-woman/

http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/nyc-muslim-high-schooler-helps-nab-man-smacked-orthodox-woman-article-1.2926945

http://www.brooklyneagle.com/articles/2017/1/6/hikind-lauds-muslim-teen-who-aided-jewish-assault-victim

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