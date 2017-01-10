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    • أحد دبلوماسيى المؤتمر الوطنى يتحرش بامرأة أمريكية فى المترو

    January 10, 2017  

    7888(حريات)

    تحرش أحد دبلوماسيى نظام المؤتمر الوطنى بامرأة امريكية بمترو الانفاق بمنهاتن أمس الاثنين 9 يناير.

    وقالت الشرطة الامريكية ان الدبلوماسى (م . ع . ع)، البالغ من العمر 49 عاماً ، ويعمل بالبعثة السودانية بالامم المتحدة ، كان يركب القطار فى حوالى الساعة 2 بعد الظهر عندما اقترب من امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً والتصق بها بقوة من الخلف .

    واقتيد دبلوماسى المؤتمر الوطنى الى مركز الشرطة حيث وجهت له تهمة التحرش الجنسى واللمس القسرى ، ولكن افرج عنه لاحقا بعدما قدم هوية تثبت انه دبلوماسى ، وأضافت مصادر الشرطة انه اسقطت عنه التهم بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية .

    (المصدر أدناه):

    http://nypost.com/2017/01/09/diplomat-busted-for-grinding-on-woman-on-subway/

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