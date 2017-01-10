منظمة التضامن المسيحى العالمية : المسيحيون يحاكمون بسبب فعل من أفعال الاحسان

(حريات)

دعت منظمة التضامن المسيحى العالمية السلطات السودانية للافراج الفورى غير المشروط عن المسيحيين المعتقلين منذ ديسمبر 2015 القس حسن عبد الرحيم ، بيتر جاسك ، وعبد المنعم عبد المولى .

وكانت محكمة من محاكم الانقاذ أطلقت سراح القس كوة شمال 2 يناير 2017 بعد ان شطبت الاتهامات فى مواجهته لعدم كفاية الأدلة.

ويواجه المسيحييون الاربعة تهما تتعلق بتقويض النظام الدستورى والتجسس التى تصل عقوبتها للاعدام .

وتتركز القضية ضد المسيحيين الاربعة فى انهم قدموا مبلغ 5 ألف دولار لعلاج شاب من دارفور – على عمر – بعد اصابته بجروح فى تظاهرات عام 2013 .

وفتش جهاز الأمن بيتر جاسك فى مطار الخرطوم حين كان يغادر البلاد ، ووجدوا معه ايصال التبرع ، وموقع عليه من قبل القس حسن عبدالرحيم وعبد المنعم عبد المولى – ، فألقوا القبض عليه وصادروا ممتلكاته الشخصية ، وصوروا الأمر وكأنه دعم لـ(الحركات المسلحة) .

وقال ميرفن توماس المدير التنفيذى لمنظمة التضامن المسيحى العالمية ( ان المنظمة ترحب بقرار القاضى الافراج عن القس شمال بعد ان لم يعثر على دليل ضده . ومع ذلك نشعر بخيبة امل كبيرة لان محاكمة القس عبد الرحيم والسيد / جاسك والسيد /عبد المولى تستمر على الرغم من كونها مبنية على الاتهامات نفسها التى اعتبرت غير مؤسسة على دليل فى حالة القس شمال . وفى الواقع ، لا أحد منهم ارتكب الجرائم الخطيرة التى اتهموا بها . اننا نحث الحكومة السودانية لضمان الافراج الفورى وغير المشروط عن هؤلاء الرجال المعتقلين منذ ديسمبر 2015 ببساطة لأجل فعل من أفعال الاحسان).

(المصدر أدناه) :

http://www.csw.org.uk/2017/01/03/news/3394/article.htm

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