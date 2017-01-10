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    • لا يزال أكثر من (40) معتقلين

    January 10, 2017  

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    لا يزال العديد من النشطاء والقادة السياسيين معتقلين ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب .

    ومن بين المعتقلين الذين توفرت أسماؤهم :

    1- صديق يوسف ابراهيم  ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم.

    2- مضوي ابراهيم ادم  ، تاريخ الاعتقال 7 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .

    3- نورا عبيد عثمان  ، تاريخ الاعتقال 12 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .

    4- محمد ضياء الدين  ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .

    5- طارق عبد المجيد  ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .

    6- احمد الضي بشارة  ، تاريخ الاعتقال 26 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .

    7- منذر أبو المعالي  ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .

    8- خلف الله العفيف  ، تاريخ الاعتقال 22 مايو 2016، الخرطوم .

    9- عبد الله عبد القيوم  ، تاريخ الاعتقال 18 ديسمبر 2016 ، القضارف .

    10- تسنيم طه الزاكي ، تاريخ الاعتقال 27 ديسمبر 2016 ، الفاشر .

    11- آدم الشيخ  ، تاريخ الاعتقال 7 ديسمبر 2016 ، الخرطوم.

    12- حاتم علي  ، تاريخ الإعتقال 15 ديسمبر 2016 ، الخرطوم.

    13- طه ابو طاهر  ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016 ، سنكات.

    14- علي ابو محمد  ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016 ، سنكات.

    15- – مالك أبو الحسن  ، تاريخ الاعتقال 28 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .

    16- احمد عطا الله  ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .

    17- عبد الناصر عوض فضيل  ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .

    18- ياسر عبد الرؤوف ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .

    19- احمد تاج السر ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .

    20- بوش عمدة علي بوش  ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، الخرطوم .

    21- منير شرف الدين ابراهيم ، تاريخ الاعتقال ٨ يناير 2017 ، الخرطوم .

    22- مظفر عبداللطيف الحداد  ، تاريخ الاعتقال 5 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .

    23- مدحت عفيفي ، تاريخ الاعتقال 22 مايو 2016 ، الخرطوم

    24- مصطفي آدم  ، تاريخ الاعتقال 22 مايو 2016 ، الخرطوم .

    25- نور الدائم خضر  ، تاريخ الاعتقال 17 ديسمبر 2016 ، القضارف .

    26- عبد المنعم عمر  ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، الخرطوم .

    27- عاصم عمر ، تاريخ الاعتقال 2 مايو 2016 ، الخرطوم .

    28 – عبد الرحمن مهدي  ، تاريخ الاعتقال 25 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .

    29- احمد عمر حضره  ، تاريخ الاعتقال 19 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .

    30- العجبة محمود  ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .

    31- القاسم محمد سيد احمد  ، تاريخ الإعتقال 23 ديسبمبر 2016 ، الرياض .

    32- علاء الدين الدفينة ، تاريخ الاعتقال 27 ديسمبر 2016 ، الرياض .

    33- الوليد امام حسن طه ، تاريخ الاعتقال 23 ديسمبر 2017 ، الرياض.

    34 – الزبير محمد علي  ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .

    35-مهند رمضان ، تاريخ الاعتقال16 ديسمبر2016 الخرطوم.

    36-عبدالله عصام ، تاريخ الاعتقال  16 ديسمبر 2016

    37- ادم حجر رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم  ، تاريخ الاعتقال 11 نوفمبر  مكان الاعتقال بوابة جامعة القرآن الكريم.

    38-  حامد رحمة الله نائب امين العامة لرابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم  ، تاريخ الاعتقال13 نوفمبر.

    39- معتز العجيل ، تاريخ الاعتقال 9يناير 2017 الخرطوم.

    40- منير شرف الدين ابراهيم ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 الخرطوم.

    41- بوش عمده علي بوش ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 الخرطوم.

    (للمزيد من المعلومات الرابط أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216138

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