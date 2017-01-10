لا يزال أكثر من (40) معتقلين
لا يزال العديد من النشطاء والقادة السياسيين معتقلين ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب .
ومن بين المعتقلين الذين توفرت أسماؤهم :
1- صديق يوسف ابراهيم ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم.
2- مضوي ابراهيم ادم ، تاريخ الاعتقال 7 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .
3- نورا عبيد عثمان ، تاريخ الاعتقال 12 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .
4- محمد ضياء الدين ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .
5- طارق عبد المجيد ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .
6- احمد الضي بشارة ، تاريخ الاعتقال 26 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .
7- منذر أبو المعالي ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .
8- خلف الله العفيف ، تاريخ الاعتقال 22 مايو 2016، الخرطوم .
9- عبد الله عبد القيوم ، تاريخ الاعتقال 18 ديسمبر 2016 ، القضارف .
10- تسنيم طه الزاكي ، تاريخ الاعتقال 27 ديسمبر 2016 ، الفاشر .
11- آدم الشيخ ، تاريخ الاعتقال 7 ديسمبر 2016 ، الخرطوم.
12- حاتم علي ، تاريخ الإعتقال 15 ديسمبر 2016 ، الخرطوم.
13- طه ابو طاهر ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016 ، سنكات.
14- علي ابو محمد ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016 ، سنكات.
15- – مالك أبو الحسن ، تاريخ الاعتقال 28 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .
16- احمد عطا الله ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .
17- عبد الناصر عوض فضيل ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .
18- ياسر عبد الرؤوف ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .
19- احمد تاج السر ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، كريمة .
20- بوش عمدة علي بوش ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، الخرطوم .
21- منير شرف الدين ابراهيم ، تاريخ الاعتقال ٨ يناير 2017 ، الخرطوم .
22- مظفر عبداللطيف الحداد ، تاريخ الاعتقال 5 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .
23- مدحت عفيفي ، تاريخ الاعتقال 22 مايو 2016 ، الخرطوم
24- مصطفي آدم ، تاريخ الاعتقال 22 مايو 2016 ، الخرطوم .
25- نور الدائم خضر ، تاريخ الاعتقال 17 ديسمبر 2016 ، القضارف .
26- عبد المنعم عمر ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 ، الخرطوم .
27- عاصم عمر ، تاريخ الاعتقال 2 مايو 2016 ، الخرطوم .
28 – عبد الرحمن مهدي ، تاريخ الاعتقال 25 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .
29- احمد عمر حضره ، تاريخ الاعتقال 19 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .
30- العجبة محمود ، تاريخ الاعتقال 23 نوفمبر 2016 ، الخرطوم .
31- القاسم محمد سيد احمد ، تاريخ الإعتقال 23 ديسبمبر 2016 ، الرياض .
32- علاء الدين الدفينة ، تاريخ الاعتقال 27 ديسمبر 2016 ، الرياض .
33- الوليد امام حسن طه ، تاريخ الاعتقال 23 ديسمبر 2017 ، الرياض.
34 – الزبير محمد علي ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016 ، الخرطوم .
35-مهند رمضان ، تاريخ الاعتقال16 ديسمبر2016 الخرطوم.
36-عبدالله عصام ، تاريخ الاعتقال 16 ديسمبر 2016
37- ادم حجر رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم ، تاريخ الاعتقال 11 نوفمبر مكان الاعتقال بوابة جامعة القرآن الكريم.
38- حامد رحمة الله نائب امين العامة لرابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم ، تاريخ الاعتقال13 نوفمبر.
39- معتز العجيل ، تاريخ الاعتقال 9يناير 2017 الخرطوم.
40- منير شرف الدين ابراهيم ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 الخرطوم.
41- بوش عمده علي بوش ، تاريخ الاعتقال 8 يناير 2017 الخرطوم.
(للمزيد من المعلومات الرابط أدناه):
http://www.hurriyatsudan.com/?p=216138
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