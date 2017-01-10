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    • القوات الحكومية تشن هجوما على منطقة الروم بالنيل الأزرق

    January 10, 2017  

    الحلو(حريات)

    قوات النظام تشن هجوما على منطقة الرووم بالنيل الأزرق

    بيان هام

    بتاريخ اليوم 9/1/2017 وفى تمام الساعة السادسة صباحا إعتدت قوات ومليشيات نظام المؤتمر الوطنى باقليم النيل الازرق على مواقع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بمنطقة الروم، وما تزال المعارك مستمرة حتى لحظة كتابة هذا البيان، بهذا يكون النظام قد انتهك وقف اطلاق النار الذى اعلنه عمر البشير مطلع هذا العام، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان وقف اطلاق النار المزعوم هو ذر الرماد فى العيون وتضليل للرأى العام، الجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال معنوياته عالية واصرار لالحاق الهزيمة بالقوات والمليشيات الغازية.

    أرنو نقوتلو لودى

    الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال.

    التاريخ: 9/01/2017 .

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