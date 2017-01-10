المراجع يقر : عدم صلاحية مادة تنقية مياه الشرب

(عازة أبو عوف)

كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للعامم 2015م، عن اهدار الهيئة القومية لمياه ولاية الخرطوم للمال العام، نتيجة لإستيرادها مواداً تقنية غير مطابقة للمواصفات، ولفت التقرير الى ان الهيئة تحملت تكاليف مبلغ 881 ألف جنيه، بجانب مبلغ 190 ألف يورو عبارة عن تكاليف تخليص وترحيل.

وأشار خطاب المراجعة الذي تم تقديمه بالمجلسس التشريعي لولاية الخرطوم أمس، الى وجود مخاطر بيئية كبيرة نتيجة لعدم تنفيذ توصيات تقرير المراجع للعام 2012م الخاص بالمراجعة البيئية لمواد تنقية مياه الشرب، ولفت الخطاب الى عدم التزام محطات المياه باستخدام ادوات السلامة عند التشغيل والصيانة.

وكشف الخطاب عن استغلال مخازن محطتي بحريي وجبل اولياء بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ موادٍ ضارة، ونوه الى حفظ مواد التنقية الخاصة بالهيئة في فناء المحطة، ونبه الخطاب الى عدم وجود مستندات تفيد التصرف في الكميات المتبقية من مادة البولي أمونيوم كلورايد الضارة، واشار الى حصول افادات شفاهية بالتخلص منها في نهر النيل.

ووجهت المراجعة بإجراء محاسبات، وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين، وكشفت عن عدم صلاحية المادة لتنقية مياه الشرب وفقاً لشهادة هيئة المواصفات والمقاييس.

(الجريدة).

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