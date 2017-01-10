شَرِيْفَةْ شَرَفُ الْدِّيْن

اعتقال سبعة اشخاص بينهم امرأة

(حريات)

اعتقلت الشرطة ستة اشخاص من منطقة لبدو بولاية شرق دارفور بعد مقتل احد افراد الشرطة بالمنطقة صبيحة يوم الاحد داخل منزل أحد المواطنين .

وحدثت الواقعة بعد أن كمن شرطي ويدعي هاشم بمنزل المواطن هارون محمود الذي كان خارج البيت أطلق الشرطي النار عليه ليرد هو الآخر باطلاق النار علي الشرطي الجاني ويرديه قتيلا في الحال .

وهرعت قوات الشرطة بالمحلية نحو مكان الحادث حيث قامت باعتقال كل من : سناء الصادق عبد الله مطر ، هارون محمود عثمان ، عثمان محمود عثمان ، مبارك محمد هدي ، الحاج محمد هاشم ، الصادق محمد احمد .

الجدير بالذكر أن قوات ومليشيات السلطة بمنطقة لبدو ظلت تلاحق الفتيات داخل منازل أسرهن لاغتصابهن وما ان يجدوا اعتراضا من الاسرة حتي يواجهوها بالضرب والقتل او الاعتقال .

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