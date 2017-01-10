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بيان من لجنة ناشطي الشعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
(بيان ناشطي المؤتمر الشعبي)
قال تعالى :- (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ).
١/ ظلت لجنة ناشطي المؤتمر الشعبي تتابع مجريات الأحداث وتقيم تقدم حزب المؤتمر الوطني ازاء التقيد والإلتزام بمخرجات الحوار الوطني .
٢/ نحن ناشطو المؤتمر الشعبي طالبنا قيادة الحزب بعدم المشاركة في تدابير الحكومة القادمة وقلنا لن نرضى بأي نوع من أنواع التسوية . مالم يجيز البرلمان التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات ويوقع عليها الرئيس.
٣/ نؤكد أن عضوية المؤتمر الشعبي لن تقبل أي وعود كلامية من البشير ولكن نريد أفعالا تعزز الثقة في جدية الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار.
٤/ لازلنا عند مطالبنا للأمانة العامة في التالي :
أ – بيان حرص الأمانة العامة ودقتها في تنفيذ مخرجات الحوار، وتنوير الراي العام بسيره عبر منبر إعلامي دوري وحث الحكومة على تهيئة المناخ العام بتنفيذ خارطة الطريق المجازة من الجمعية العمومية للحوار لتحقيق الحكم الراشد .
ب – عدم مشاركة المؤتمر الشعبي في تدابير الحكومة القادمة الا بعد إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات وقانون جهاز الأمن والمفوضيات .
ج – تحديد ميقات إنعقاد المؤتمر العام وعدم تسويف إجراءاته.
٦/ تبين لنا أن المؤتمر الوطني غير جاد في اجازة التعديلات الدستورية لأنه لم يودعها البرلمان حتى الآن .
وهذا يستدعي منا وقفة جادة حتى تجاز أو يجمد الحزب مشاركته في الحوار.
٧/ ونحن بين يدي انعقاد هيئة القيادة الخميس القادم نذكر إخواننا بالحرص على قيمة الحرية وتأسيس أي قرار عليها .وعدم المساومة بها.
والعهد الذي بيننا وبينكم الحرية.
لجنة ناشطي الشعبي
9يناير2017.
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