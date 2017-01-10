الكيزان وتمباك فاشر السلطان

الطيب محمد جاده

أفتت هيئة علماء الفكة بتحريم “التمباك” وهو نوع من التبغ يستخدم على نحو واسع في البلاد ، كما حرمت الهيئة السجائر ، وطلبت من الأجهزة الأمنية والدوائر ذات الصلة بمحاربة زراعة التبغ في كافة أنحاء السودان. وطالب رئيس هيئة علماء الفكة محمد عثمان صالح الأجهزة الأمنية والدوائر ذات الصلة بمحاربة زراعة التبغ ، مثمنا جهود استئصال شأفة المخدرات في أنحاء متفرقة من البلاد.وطبقا لدراسة أجرتها كلية طب الأسنان بجامعة العلوم الطبية في عام 2014، فإن 24% من جملة سكان المدن السودانية و32% من قاطني القرى يتعاطون “التمباك”.يشار إلى أن “التمباك” أو “السعوط” هو نوع مخدر من عائلة التبغيات، وأصل نبتته في الهند . ولفت رئيس هيئة علماء الفكة إلى أن كافة الدراسات الطبية أثبتت ضرر “التمباك” البالغ على صحة الإنسان لجهة أنه يتسبب في الإصابة بالأمراض الخبيثة والتي من بينها السرطان. وكانت صحف الخرطوم قد نقلت تقاريرا عن “نفرة لجمع تبرعات دعما للمؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية شمال دارفور، تفيد بجمع 10 قنطار تمباك دعما للوطني بشمال دارفور . وهذه النفرة تهدف لجمع التبرعات لدعم المؤتمرات القاعدية للحزب ، وتعد ولاية شمال دارفور الموطن الرئيسي لزراعة التمباك وإنتاجه . طيب يا مولانا الكيزان ما قالو هم اخوان مسلمين بحكمو بالشريعة ، الكلام دا انحنا عارفنو وجهو الي سلطانك لو بتقدر .

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