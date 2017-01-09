إدعاء لصوص الانقاذ للأمانة أو نظافة أيديهم يماثل إستحالة وجود شبر طاهر في مرحاض!

(الراكوبة – خاص)

نشر زميلنا الاستاذ عبدالرحمن الأمين في صفحته بالفيسبوك أمس التكذيب التالي ردا علي تقرير يتم تبادله علي نطاق واسع في الاسافير يدافع عن محافظ بنط السودان السابق منتحلاً إسمه. في رده يؤكد الأستاذ عبدالرحمن للقراء أن كل كتاباته تنشر في هذا الموقع أولا ويتم حفظها في إرشيفه بالراكوبة. وبالتالي فإن هذا التقرير أو غيره إذا لم يكن منقولا عن هذا الموقع فالترجيح أنه تقرير مدسوس غض النظر عن محتواه. أدناه نص النفي والتوضيح

أنفي صلتي، تحريراً أو محتوى، بالرسالة المتداولة عبرالواتساب والمنسوبة لي بعنوان (أسرار وأخبار: إعفاء السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان). السياق العام للرسالة يفضح هدفها وهو خلق إنطباع إيجابي عن محافظ بنك السودان السابق ولدرجة الايحاء بأن خلعه المفاجئ من منصبه كان بسبب مواقفه البطولية المناهضة للفساد. .هذه الخلاصة تناقض تماما ماأثبته، وبالدليل القاطع، عن فساده في تقرير منشور في الراكوبة في 8 ديسمبر 2016 (الرابط https://goo.gl/pRtyTx ).

تناول ذلك التقرير إحدي العمليات الاحتيالية التي نفذتها مافيا البترول بقيادة الفريق طه عثمان بالسطو علي وديعة قطرية قيمتها 1.2 مليار دولار لم يحضروا منها للسودان سوى 720 مليون دولار فقط حيث أودعت العصابة 500 مليون دولار بالشركة العربية للإستثمار في البحرين وإستخدموها لتمويل 13 شحنة بترول فحصدوا عمولات بلغت 110 مليون دولار. سميّتُ المشاركين في جريمة النهب تلك وكان لصوصها، الى جانب طه كل من: بدرالدين محمود، عبدالرحمن حسن، أحمد عبدالباقي، يسن حميدة ، مصطفي البطحاني وآخرين. وعليه، فإنه يمكن القول وبكل ثقة أن إدعاء الطهر والنظافة لأي من لصوص الإنقاذ هو في إستحالة وجود شبر طاهر في مرحاض ملهي ليلى! إستطراداً، فإن الحيثيات المنسوبة لي في رسالة الواتساب المدسوسة، تتناسى حقيقة جوهرية وهي أن كل التدوير الذي يحدث في مناصب الإنقاذ يستبدل مجرمين بآخرين من ذات الفريق مع فارق أن الجدد كانوا ضمن جلساء دكة الاحتياطي. فالادعاء بأن عبدالرحمن حسن رفض تنفيذ أوامر الفريق طه عثمان بتوسيع رخصة بنك الخليج (الرواد سابقا)، حرصا منه على عدم الإضرار بإقتصادنا أو خوفه من أن يصبح بنك الخليج المذكور مصرفا خاصا ب(لص الجمهورية ومدير مكتبه طه ) هذا الادعاء الكاذب لا يّبِزّه إلا الادعاء الكذوب الآخر بأنه قاوم أمر تعيين اللص علي عمر إبراهيم من منظور فساد سجله الوظيفي ببنك فيصل!! كيف لعبدالرحمن حسن، المتخرج في 1981، أن يتحدث عن طُهْر اليد وكل سنوات خدمته المصرفية “النظيفة “ قبل الانقاذ بلغت 8 أعوام أعقبتها 28عاما متصلة تصدّر خلالها قيادة (سيد مصارف ) الأنقاذ مع ولي أمرنا عمر “روكفيلر” ، رئيس مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني . فهذا البنك بالذات أعتبره البنك الدولي نموذجا للمصارف الفاسدة في العالم الثالث وإعترض عليه وطالب بتصفيته إذ أنه خُلق خصيصا لتقنين اللصوصية في المؤسسة العسكرية . أدار عبدالرحمن حسن هذا المصرف الفاسد كمدير عام لأكثر من 6 سنوات – وإنهار في عهده ! الخلاصة هي أن الإدعاءات بمخافة الله في المال العام تماثل الاصرار علي رفع الآذان في ذات المرحاض ! أما رواية رفض نائب المحافظ السابق ، الجيلي محمد بشير ترقية لص الجمهورية له ليصبح محافظا فلا تعدو كونها نسج خيال لا ينسجم مع سلوك مرتادي ماخور الفساد الذي سوّس عظام إقتصادنا الوطني . فمعلوم أن بيئة بنك السودان ، وسياسات التمكين السارية هي التي جاءت بحازم عبدالقادر أحمد وبغيره ممن تزعموا حواضن المال العام ، فسرقوا وإستمدوا مشروعية النهب من فساد

لص الجمهورية وحاشيته. إذن، كيف لثقافة حشو الجيوب من المال العام أن تتلاشي والرئيس هو الحرامي الأول وتتناسل عن نظامه ذات السلالة، فالهِرّة الحبلي تنجب هِرّاً لا أسداً

يكفي لدحض هذا المقال المدسوس الاشارة الي 3 نقاط

* 1 * من تفضل وقرأ تقاريري السابقة فإما وجدها مبذولة بشكل راتب في (الراكوبة)، أو منقولة عنها في منصة إسفيرية أخرى، أو ربما تكبد مشقة الوصول لها في أضابير الارشيف فوجدها في مكتبتي https://goo.gl/Zj1zgQ . عموما وبالضرورة، فإن أي تقرير منسوب لي لابد وان يكون عليه رابط (الراكوبة).

* 2 * خلو الرسالة من أي وثيقة تدعم حيثياتها، وإحتفائها باسلوب ولغة سردية أقرب الى الدارجة و(الونسة) من الكتابات الصحفية الجادة، أثار شكوك كثير من الإصدقاء ممن علموا عدم توفري علي حساب بالواتساب. قام هذا النفر مشكورا بسؤالي عن صلتي بالمقال لمخالفته إسلوبي الكتابي وترخصه في بذل المعلومات بلا دليل أو أسانيد.

* 3 * أتقيدّ كصحفي إستقصائي Investigative Reporter بعدم نشر أي تقرير مؤسس علي معلومات شفاهية ، غض النظر عن صدقية المصدر. فقبل نشر أي تقرير يتعين توفير مايلزمه من وثائق وأسانيد مادية صحيحة إجتازت إختبارات دقيقة من التمحيص العميق والغربلة المتأنية in-depth & thorough vetting حتى ترسخ وتتقوى لِتَحَمُّل أثقال حجة الإدعاء. عبر هذه الآلية الواضحة تدافع التقارير عن نفسها وتزدان بلسان وشفتين ينطقان ويجادلان كل من يتقصّد الموضوعية وينأى بنفسه عن الإشاعات ومعلقات الأسافير من تهم باطلة يتناقلها مطففو الأقاويل المتبطلون.

ختاماً، لابد وأن نتذكر دوما أن ما نحن فيه من فقر وعوز ليس صنيعة فرد واحد، أو قطاع واحد بل هو إنجاز منظومة كاملة من الأفراد والفكر إسمها (نظام الانقاذ). هذه العصابة إستباحت ومنذ قرابة 3 عقود، مواردنا فسرقتها ونهبتها ومكّنت منسوبيها من كافة حقوقنا وحصّنتهم ضد المساءلة والعقاب. حتي ينصلح حالنا لابد من إيقاف هذا النهب الشامل الذي لن يتوقف مادام هذا النظام قائماً. إذن الإصلاح يبدأ بإسقاط هذا النظام الفاسد وإنهاء سياقه من جذوره والإقتصاص ممن أقاموه ومحاسبتهم فردا فرداً. وبالتالي يصبح من غير اللائق التعاطف مع لص أقاله الحاكم بامره لأي سبب. فاللص لا يصبح لصا معاشيا طالما ظلت أموالنا في جيبه. ومن غير اللائق أيضا الإحتفاء بمعلومات جديدة مثل ما نُسب لي، فيتخدّر الناس وينسون متراكمات جرائم سابقة لمن ولغ في الفساد قبل الإقالة ويرون في مايقرأؤون مدعاة للتعاطف مع أكاذيبه المرسلة لا لسبب سوي أن عصابته لفظته من حشدها؟! هذا الفرح و”النطيط” لا يجوز أبدا لأن عبدالرحمن حسن أو حازم عبدالقادر أو غيرهما تم تعيينه محافظا لبنك السودان، فمثل هذا “النطيط” والتهليل حرِّي به التريث ليوم مثولهم، وعشرات المئات غيرهم، أمام مناصات العدالة للقصاص.

عاشت مقاومة شعبنا الجسور

المجد لشهدائنا الأبرار

الحرية لمعتقلينا الأبطال – لن نهدأ حتي نراكم في أحضان أسركم ، وبيننا في الأرصفة تتقدمون صفوف المقاومة

النصر لنا والعزة للسودان

(خاص الراكوبة)

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-260416.htm

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)