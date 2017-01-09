ارهابيون مصريون تحولوا الى اثرياء بالخرطوم

(حريات)

أكدت مصادر لصحيفة (صوت الأمة) المصرية بان ارهابيين مصريين هاربين بالسودان تحولوا الى اثرياء بدعم من جهاز الأمن السودانى .

وأضافت (صوت الأمة) 7 يناير الجارى (… يأتى على رأس هؤلاء حسين عبد العال أمير الجماعة الاسلامية بأسيوط والملقب بابوطارق الذى هرب من مصر بعد ثورة 30 يونيو . كذلك خالد ابراهيم القيادى البارز بالجماعة الاسلامية والذى كان اميرا لها باسوان ويلقب ب(ابوسليمان) . كما تملك ثنائى من قيادات الجماعة الاسلامية مجموعة من الاراضى الزراعية فى السودان يزرعونها ويتاجرون فى محصولها وعلى رأس هؤلاء عصام حسن القيادى البارز بالجماعة فى بنى سويف ، وأحمد عبد القادر امير الجماعة الاسلامية فى السويس) .

وسبق وأورد ربيع شلبى ، أحد القيادات المنشقة عن الجماعة الإسلامية ، (… ان السلطات السودانية منحت القيادى بالجماعة الإسلامية، حسين عبد العال، مزرعة أسماك على مساحة 5 أفدنة بدون مقابل، ويعمل فيها كل الإرهابيين الهاربين من مصر…) . وأضاف ( إن السلطات السودانية منحتهم مصنعًا للمنظفات وصناعة الصابون، يمتلكه أبو همام أحمد همام، أمير الجماعة فى الإسكندرية، وأن جزءًا من الأموال يرسل لمصر من خلال بعض القيادات …).

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