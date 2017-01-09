الحزب الشيوعى بجنوب افريقيا يدعو لمراجعة العلاقة مع نظام البشير

(حريات)

دعا الحزب الشيوعى بجنوب افريقيا – جزء من المؤتمر الوطنى الافريقى الحاكم – حكومة بلاده الى مراجعة علاقتها بنظام عمر البشير الذى يرتكب الفظائع تجاه مواطنيه .

وقال سولى مابيلا نائب السكرتير العام للحزب الشيوعى بجنوب افريقيا يوم الجمعة 6 يناير الجارى ، فى احتفال الذكرى (22) لقائد الحزب جو سلوفو ، بسويتو ، (اننا يجب ان ندين بنفس القدر النظام الاتوقراطى لعمر البشير بسبب الفظائع التى يرتكبها ضد مواطنيه فى اقليمى النيل الازرق و جبال النوبة / جنوب كردفان . فالنظام يحرم المواطنين من حقوق الانسان الاساسية ويحولهم الى منبوذين داخل بلادهم.).

وأضاف ( انه يقصف القرى دون تمييز . وحان الوقت لتسمية البشير بما هو عليه . يستخدم الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين . وعلاوة على ذلك فانه يحرم ما يزيد عن مليون من ضحاياه من الاغاثة الانسانية . علينا كحركة ديمقراطية يقودها ثوريون مراجعة علاقتنا بهذا النوع من الحكومات).

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في اطار الحرب الدائرة في دارفور والتي ادت الى مقتل اكثر من 300 الف شخص ونزوح مليونين بحسب الامم المتحدة.

وكان القاضى الجنوب افريقى هانز فابريسيوس أصدر 14 يونيو 2015 قرارا بحظر مغادرة عمر البشير ، إبان زيارته لجنوب افريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي ، حتى يتم بحث طلب القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ، وقال القاضى (عند طلب تحقيق بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية ، وتوجد أسس معقولة لاجراء هذا التحقيق ، فان الاعتبارات السياسية والدبلوماسية غير ذات صلة).

واستغلت حكومة جنوب افريقيا الطعن الذى قدمته وزارة العدل ، وامهال القاضى لها مدة ساعة لوضع اسم عمر البشير على لائحة الحظر بالمطارات ، لتهريبه من مطار قاعدة ووتركلوف العسكرية الجوية .

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.enca.com/africa/time-for-sa-to-evaluate-its-relations-with-al-bashir-says-sacp

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=182776

http://www.hurriyatsudan.com/?p=182486

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)