معتقلو تراكس يمثلون أمام المحكمة غداً الثلاثاء

(حريات)

يمثل الأساتذة / خلف الله العفيف ، مصطفى آدم ومدحت عفيفى ، أمام محكمة الانقاذ بالخرطوم وسط الساعة الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء 10 يناير .

ويعتقل الثلاثة بسجن الهدى بأمدرمان لأكثر من 7 أشهر ويواجهون تهماً تصل عقوبتها الى الاعدام .

ودعا نشطاء حقوقيون للتضامن مع معتقلى تراكس بالتواجد بالمحكمة غداً الثلاثاء .

وسبق وأدان سبعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة توجيه السلطات السودانية لتهم تصل عقوبتها الإعدام لناشطي مركز تراكس ، 31 اغسطس 2016 . والخبراء المعنيون هم : المقرر الخاص المعني بالسودان، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات تعسفية ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وأعربت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام بإجراءات تعسفية ، اغنيس كالامارد، عن قلقها من عدم اتباع إجراءات المحاكمة العادلة في المحاكمات الجارية للنشطاء ، معتبرة ان عقوبة الإعدام (شكل متطرف من العقاب، وإذا كان لا بد من استخدامها، فينبغي فقط بعد محاكمة عادلة تحترم أكثر ضمانات المحاكمة العادلة صرامة، وفقما نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان).

واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ان الاتهام مرتبط مباشرة بعمل النشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان مذكراً بأن السودان صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، محذراً من أن الاتهام (سوف يكون له أثر سلبي بالغ في أوساط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان) ، بينما أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي ، تزايد تهديد ومضايقة وتخويف الشخصيات المحورية في المجتمع المدني السوداني بما يتعارض مع وثيقة الحقوق الواردة في دستور السودان، مطالبا الحكومة السودانية بالسماح لناشطي حقوق الإنسان (بالقيام بأنشطتهم في بيئة مفتوحة وآمنة ومحمية).

(للمزيد من المعلومات الروابط أدناه) :

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http://www.hurriyatsudan.com/?p=208453

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