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    • بالصور ، تظاهرة وسط الخرطوم تنديداً بمجزرتى نيرتتى والجنينة

    January 9, 2017  

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    نظم تجمع روابط دارفور بالجامعات تظاهرة ظهر أمس الاحد وسط الخرطوم ، للتنديد بمجزرتى نيرتتي والجنينة اللتين ارتكبتهما القوات الحكومية ضد المدنيين مؤخراً .

    وخرجت التظاهرة من جامعة النيلين وطافت عددا من الشوارع الرئيسية بالخرطوم قبل ان تفضها الاجهزة الامنية بالعنف .

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