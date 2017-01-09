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    • اعتقال عبد المنعم عمر رئيس حزب المؤتمر السوداني بالخارج

    January 9, 2017  

    image (حريات)

    اعتقل جهاز الأمن الاستاذ / عبد المنعم عمر – رئيس حزب المؤتمر السوداني بالخارج – من مطار الخرطوم أمس الاحد .

    واوضح اعلام المؤتمر السودانى فى بيان أمس ان عبد المنعم عمر كان يتهيأ لمغادرة البلاد بعد تلقيه التعازي فى والدته التي حدثت وفاتها الاسبوع الماضى  ، حين إحتجزته مجموعة من عناصر جهاز الأمن وصادرت جواز سفره ومنعته بالقوة والعنف المفرط من ركوب الطائرة المقرر اقلاعها في منتصف الليل ، ثم اقتادته الى جهة غير معلومة.

    جدير بالذكر ان الاستاذ عبد المنعم عمر شغل منصب الرئيس المكلف للمؤتمر السودانى إبان اعتقال رئيس الحزب المهندس عمر الدقير .

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