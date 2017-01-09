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    • جهاز الأمن يستدعى قيادات بالحزب الجمهورى

    January 9, 2017  

    image1(حريات)

    استدعى جهاز الأمن بروفيسير حيدر الصافى شبو – الأمين السياسى للحزب الجمهورى – والدكتورة هدى ابراهيم كمبال – أمينة المرأة بالحزب ، أمس الاحد 8 يناير 2017 ، لليوم الثانى على التوالى ، للتحقيق معهما حول انشطة الحزب .

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