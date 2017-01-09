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    • المؤتمر الشعبي صبى فوطه فى كافتيريا المؤتمر الوطنى

    January 9, 2017  

    راشد عبدالقادر(راشد عبد القادر)

    المؤتمر الشعبي صبى فوطه

    كما توقعنا منذ البدايه

    شغلوا العضويه بقضية البناء التنظيمى للولايات وعندما اصبح الموضوع المؤتمر العام تم التلكؤ فى عقده لان مايبدو من حراك الجماهير يخالف تماما لاتجاهات القيادة المسيطرة

    وكنا سابقا قلنا لن يقيموا المؤتمر العام

    زعموا انهم لن يشاركوا حتى ولو اجيزت كل مخرجات الحوار

    وقلنا انهم كاذبون وسيشاركون حتى ولو لم تجاز مخرجات الحوار

    قالوا قضية عدم المشاركة محسومه ولن يتم التنازل منها الا بقرار من المؤتمر العام

    وقلنا انهم كاذبون سيتجاوزوا المؤتمر العام وسيشاركوا

    تم الالتفاف على مخرجات الحوار

    تم تغيير صلاحيات رئيس الوزراء

    تم توسيع صلاحيات الرئيس عكس مخرجات الحوار

    لم تقدم توصيات الحريات وتعديلات جهاز الامن

    تم الالتفاف على موضوع المشاركة فى السلطة وتحديدها ب 15% لهم ولغيرهم

    والان كما توقعنا تماما يفوضون انفسهم بزعم عقد شورى موسعه وليس المؤتمر العام ويتحججون ان الوقت لن يسعف لعقد المؤتمر العام رغم انهم كانوا يعلمون سابقا موعد الحكومه الانتقالية

    قرار المشاركه جاهز للبصم والاجازه ولا عزاء لعشرات الاف الجماهير

    السنوسي وكمال عمر وحمدون وبشير ادم رحمه ودكتوره سهير وعمار السجاد وتاج الدين بانقا وقله معهم يمضون بالمؤتمر الشعبي ليصبح صبي يحمل فوطه فى كافتيريا المؤتمر الوطنى

    #المؤتمر_الشعبى_داخل_بطن_الحوت.

    (راشد عبد القادر – فيسبوك).

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